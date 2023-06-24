陳百祥率明星足球隊向貴州村超宣戰　汪明荃周慧敏同屬啦啦隊成員

由譚詠麟、陳百祥（叻哥）、曾志偉、李克勤等組成的「香港明星足球隊」，不時都會到各地參與比賽。近日內地貴州榕江縣「村超」突然爆紅，叻哥亦拍片公開向「貴州村超」宣戰：「貴州的朋友，你們好，我是陳百祥，聽說最近你們的足球，好厲害，等一等，我帶我的球隊上來，跟你們拼一拼！」而「貴州村超」亦回應：「我們在村超球場等你們來！」叻哥除了公開部分球隊陣容之外，還公布了啦啦隊成員名單，當中包括汪明荃、周慧敏、米雪等等，令人期待！



叻哥早前拍片公開向「貴州村超」宣戰。（影片截圖）

令人期待！（影片截圖）

「香港明星足球隊」在80年代由譚詠麟和已故香港隊中鋒尹志強發起，球隊成員都是香港演員或歌手，不少更是知名藝人，包括洪金寶、劉德華、任達華、黃日華等等，眾人不時相約踢波，又會組隊到各地比賽。據叻哥透露，由於足球友誼賽手續繁複，所以暫時未能帶領全隊到貴州，不過明星足球隊將會在本月28號先到成都參加「迎大運」球賽，之後叻哥同張兆輝、李子雄會在賽後率先到貴州同大家打招呼！

叻哥同張兆輝、李子雄會將率先到貴州同大家打招呼！（影片截圖）

而根據叻哥公布的啦啦隊成員名單，包括汪明荃（Liza姐）、周慧敏、米雪、馬海倫、顧紀筠、洪欣、高海寧、曹敏莉等，不少網民都紛紛留言表示十分期待！其實Liza姐同馬海倫曾在2018年以啦啦隊成員身份出發俄羅斯睇世界盃總決賽，雖然未知今次明星足球隊到貴州她們會不會隨團出發，但相信已成功引起不少人關注！

Liza姐同馬海倫曾在2018年以啦啦隊成員身份出發俄羅斯睇世界盃總決賽。（資料圖片）