75歲「御用奸人」方剛內地別墅極氣派　門口設石獅子全屋金碧輝煌

現年75歲的方剛（現改名梁芳綱）曾演出多套經典劇集，包括《人在邊緣》、《勾心鬥角》、《豪門》、《銀狐》等，當中他在《人在邊緣》中飾演大惡人「鄭細鳳」一角更令人恨之入骨，憑惡形惡相的外表演活不少反派角色，因而有「御用奸人」之稱。不過方剛自1990年代離開香港演藝圈後，已甚少公開露面，早已定居內地的他過着養尊處優的生活，不時在微博分享日常生活。早前方剛曬出自家豪宅照片，並寫道：「鶴齡居入伙十年換新裝。」



方剛近年定居內地養老。（微博@方剛）

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相中所見，方剛的豪宅是一套帶花園的獨棟別墅，別墅的正門位置擺放了一對石獅子，旁邊就設有噴泉，另一邊的側門就直接通向花園，側門口同樣擺放了一對石獅子，花園平台是一條鋪著紅磚的走廊，擺放了幾張枱枱凳凳，充滿異域風情。而花園內就種了不少植物，當中荔枝樹最為搶鏡，適逢荔枝成熟季節，方剛都摘了不少荔枝。至於別墅內部裝修就金碧輝煌，傢俬、裝飾、擺設都以金色為主，更有不少古董字畫，而樓梯口就設有照片牆，牆上掛滿了方剛歷年來的影視代表作及雜誌封面，飯廳更可擺到兩圍酒席，相當豪華又極具氣派！

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據知方剛家中經營不少生意，家境富裕，入行後參演多套劇集，之後被亞視高薪挖角，盛傳酬金高達100萬。方剛淡出幕前後轉戰內地，近年更定居內地養老，昔日經常扮演奸角的他變成慈祥長者，去年他曾患上阻塞性肺病及急性心力衰竭，幸好現時已康復，生活無憂的他閒時相約好友歎茶聚會，樂得逍遙！