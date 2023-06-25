白只顏卓靈難逃7年之癢終分手　相差14年美女與野獸組合未被看好

43歲的白只與29歲顏卓靈在2015年因拍電影《大樂師．為愛配樂》而撻着，由於二人年紀相差14年，最初這段關係不被看好，甚至有人稱呼這是「美女與野獸」的組合。不過二人多年來都懶理酸言酸語，白只更曾表示會好認真對待這段感情︰「我諗住一生一世！」可惜，二人最終都難逃7年之癢，正式分手！



顏卓靈強調回復單身！（IG/@cherrysavor）

顏卓靈分享合照，寫：「我們在吃墨魚汁意粉，他說，you rock baby。」（cherrysavor＠IG）

顏卓靈與白只自2016年被傳媒拍到一起拍拖後，便大方承認戀情，早期更不時在社交平台「放閃」。顏卓靈曾在IG大方公開與男友白只的合照，卻惹來網友批評，寫「這位核突肥叔是誰？是你爸爸？」顏卓靈立即反駁，保護男友，回應：「與你無關謝謝。」及後刪走有關留言。顏卓靈雖與白只年齡相差14年，但二人十分甜蜜，顏卓靈也多次在訪問中大讚男友成熟又有才華，白只不但十分疼愛女友，更愛屋及烏，面對有「香港酒樓大亨」之稱的顏卓靈爸爸，他指長輩有權話事，而自己先要做好本份。

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其實早在去年已爆出二人分手的消息，報道指他們由於各種分歧而致使關係分崩離析，終極走向別離的場面。顏卓靈亦曾寫著「快點好起來，所有都會好的，對吧？」，疑似戀情告吹。近日，顏卓靈出席好友婚禮時搶到人生第一個花球，但她就寫道：「話說這是我人生第一次搶到花球💐～我想要幸福💝但我不知道搶到要在限定時間內結婚⋯⋯！可以先告訴我對象在哪嗎？」強調自己回復單身，她更笑言會考慮參加Speed dating ，看來已經徹底放下與白只的感情!

明顯分手！（截圖）

考慮！（截圖）