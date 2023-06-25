中年好聲音2｜張偉文經理人參賽　肥媽曾捲入慘不忍睹事件惹爭議

無綫音樂選秀節目《中年好聲音2》昨日於電視城舉行第二輪海選面試，吸引了一眾喜愛唱歌的中年男女去參加，當中也包括不少圈中藝人家屬朋友。有「靚聲王」美譽的張偉文，他的經理人方俊昨日也有來參加面試。方俊演繹了譚詠麟的經典金曲《愛的根源》，表現相當不俗。然而昨日評審之一的肥媽（Maria Cordero）年前曾傳出譏諷張偉文要坐輪椅開騷的傳聞，未知可會影響她給予方俊的評分。

張偉文去年開演唱會時，由於身體健康情況令他行動不便，需要坐住輪椅演出。可是現場卻驚爆一位有「份量」兼聲大大的女歌手，以「慘不忍睹」來形容張偉文，由於肥媽也有去睇騷，隨即惹來外界揣測她是嫌疑人之一。事後肥媽接受訪問時已作出了否認，並表示她知道是誰講出這番話，但就沒有公開對方身份。

張偉文不止一次在台上坐輪椅演出。（呂珊提供）

昨日當肥媽見到方俊時就說：「你都好有舞台經驗，我都見過你好多次 (演出)。」顯然是一眼認出了他就是黃偉文經理人。肥媽還對另一位評審張佳添認叻表示：「你哋真係冇我咁叻呀，對呢個娛樂界，佢係張偉文經理人，同張偉文開過好多次演唱會啦 ...你個老師張偉文教得你幾好呀。」肥媽讚方俊唱得好，但就看得出他有壓力，唱歌時不敢望向評判，周圍望，又謂：「我唔可以喺鏡頭前話你幾好，但係我覺得好！」再一次肯定了方俊的表現。另一位評審周國豐就叫方俊代為問候張偉文，肥媽即說：「係呀，問候佢。」方俊表示：「佢身體係ok嘅，不過記憶力就差少少，大家放心。」肥媽續說：「唔緊要，有你睇住佢，幫我哋祝福佢，同埋同我哋問候佢。」

肥媽一眼便認出了方俊。(youtube截圖)