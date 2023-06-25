蔡天鳳母親五姐貼告別式短片悼念愛女：這種血肉之痛永刻我心

名媛蔡天鳳（Abby）今年2月慘遭碎屍殺害，家屬上周為她於大圍寶福紀念館設靈，翌日送往大嶼山寶蓮禪寺火化，入土為安。在告別式完結一周後，蔡天鳳母親五姐於社交網貼上一段長達5分鐘的短片，並撰長文記低喪女之痛，表示：「媽媽溫柔可愛的小心肝，在正值最美好的年華，說沒就沒了，這種血肉之痛永刻我心，沒有終止。」



五姐貼的短片曝光了靈堂內的情況。（抖音截圖）

蔡天鳳母親五姐，在女兒遇害後甚少發聲，更一度清空抖音短片及將賬號設為私人，但昨日她終於更新抖音，剪輯了1段長達5分鐘的影片，內有Abby生前的照片、設靈當日靈堂情況、家屬鞠躬相，而其中逾一半時間影住寶福紀念館外排滿致哀的人龍。五姐感謝大家送女兒最後一程，長文如下：

「尊敬的各位長輩、鄉親好友們：我們全家懷著萬分悲痛疲憊的心情，悼念孝順善良的大寶作最後的告別儀式。在此向各方長輩、鄉親好友們表達萬分的感謝，上千人從世界各地遠到而來。送大寶貝最後一程，感謝大家時刻的關心和慰問，大寶貝仁慈心善，在所有親朋好友眼裡的孝順好女兒，好媳婦，好妻子，好媽媽，這個突如其來的噩耗，讓我經歷了生離死別，撕心裂肺的感受，媽媽溫柔可愛的小心肝，在正值最美好的年華，說沒就沒了，這種血肉之痛永刻我心，沒有終止。大家這次專誠來奔喪，你們關心慰問的訊息我不能一一回覆，在安排上沒盡善之處，請大家見諒和理解。這份濃情厚愛銘記於心。衷心感謝香港警方神速，不眠不休為女兒昭雪。」

五姐神情哀痛，而後面亦有她送給愛女的花牌。（抖音截圖）

而這段短片的背景音樂同樣錐心，五姐用上歌曲《親人別哭》，歌詞內容包括：「為何要讓我的親人，離我而去？」「我至親至愛的人啊，為何這樣匆匆離去？」「我真想用我的生命，挽回你的離去。」簡直是聞者心酸。

五姐寫下長文記錄喪女之痛並感謝各方鄉親好友。（抖音截圖）

蔡天鳳老公送的花牌。