「翻版林明禎」驚現街頭惹男士爭相合照　超誇張身材比本尊更吸睛

「大馬女神」林明禎擁有甜美外表及魔鬼身材，加上溫軟語調及「唔咸唔淡」廣東語，令人倍感可愛，來港發展後收穫大批粉絲，廣告電影接過不停。去年孖黃子華拍電影《飯戲攻心》成功入屋，人氣急升，可謂男女通殺。

林明禎好靚。（資料圖片）

不過近日內地竟出現美貌、氣質及髮型均與林明禎相似的網紅，比林明禎魔鬼身材更「魔鬼」！該網紅穿上白色連身晚裝，因長裙太貼身，將該網紅的姣好身材展露無遺！該網紅同樣眼大大、鼻高高，留有「冬菇頭」，笑容甜美，漫步街頭不免引人注目，被多位男士包圍要求合照，相當受歡迎。該網紅合照時擺出可愛手勢及笑容，不時對鏡頭眨眨大眼睛，清純模樣迷倒一眾男士。

林明禎的高叉長裙露出性感長腿，成為第十六屆亞洲電大獎紅地毯的一大亮點。（莫匡堯 攝）

翻查資料，該網紅名為「淺淺princess」，在抖音坐擁251.3萬粉絲，不時於網上分享性感穿著。「淺淺princess」曾獲邀任活動嘉賓，同樣以火辣打扮示人。

「淺淺princess」片段分享至社交網後，其外表引起網友熱議。有網友認為「淺淺princess」不應「裝清純」，「我是真看不慣這種自己裝成十幾歲的 眼睛一眨一眨的在這清純懵懂」、「擦邊性感就大方點承認，扭扭捏捏裝清純沒必要的」，也有網友好奇道：「男人都喜歡這種扭扭捏捏的嗎」。

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