「水雞」朝比奈彩旋風訪港　朝聖李小龍銅像恨拍香港動作片

憑NETFLIX日劇《今際之國的有栖》爆紅的「水雞」朝比奈彩，今日現身香港的米線餐廳新品發佈會，她受訪時透露自己昨日到埗，但今日稍後就會離開。首次來香港的她昨日去了山頂睇夜景，由於今次旋風訪港時間好緊迫，她指有機會的話都想跟家人再來遊覽，又激讚香港的夜景，「在山頂看下來覺得真的很美，雖然跟日本有少許相似，但有香港獨有的味道，下次來香港，我都想再看夜景！」

訪問結束後，朝比奈彩主動提出去門口跟等候多時的粉絲合照和打招呼，非常親民！（葉志明攝）

講到她的食相超可愛，她坦言自己很愛吃，吃東西讓她有幸福的感覺，相信大家都一定很喜歡吃東西。問到為何能keep到如此纖瘦的身形，朝比奈彩說：「雖然我很喜歡吃東西，但我也喜歡做運動，兩件事對我來說同樣重要，我會做gym、打高爾夫球，小時候也有參加田徑隊，很喜歡跑步。」

共演《今際之國》的山下智久日前都來了香港，兩人緣慳一面，朝比奈彩都想將來再合作。（葉志明攝）

香港觀眾認識水雞，絕大部份都是她在《今際之國》的打女角色，她表示即將會參與動作片和綜藝，希望大家多多捧場。被問有冇留意開香港動作片，她透露一講起就會想起李小龍，自己昨日亦去了星光大道看李小龍銅像，有機會的話也很希望可以挑戰香港的動作電影！至於想合作演員，朝比奈彩坦言暫時不認識太多香港的演員，但這次發現原來自己香港有很多粉絲，希望爭取多些在這裡工作的機會，並認識更多香港的藝人。