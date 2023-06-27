趙薇被封殺兩年最新生圖曝光近況　難掩老態憔悴與粉絲對答顯幽默

現年47歲的趙薇於2021年8月26日突然傳出被列為「劣跡藝人」遭內地封殺，她的微博超話被關閉，在各大影片平台上，主演的多部作品也都被除名下架。自此她便沒有再現身幕前，至今絕跡娛樂圈，這兩年來行蹤成謎。有傳她當時逃到了法國、又有指她在老家安徽、亦有傳她身在北京，同年12月又被影到現身香港，去年8月1日她就被影到現身北京機場，今年3月趙薇又再次被網民於北京機場捕獲。前日 (25/6) 又有網民在北京機場偶遇了趙薇，並把她的照片和短片放上社交網分享。

趙薇與林心如合作的《還珠格格》曾經爆紅。（劇照）

從相中見到趙薇當日身穿短袖T恤配及膝短褲的casual服裝，戴上Cap帽和口罩的她幾乎遮了自己個樣，但網民仍能憑住她的一雙大眼睛認出是她。而從她的眼周可見明顯的眼紋，略現老態且眼神帶點憔悴。趙薇完全是放下了明星光環，反樸歸真的她就似是素人一樣。趙薇今次這些生圖和短片曝光後，不少網民都議論紛紛，有網民指她身材發福了，變化巨大，狀態大不如前。

雖然她已消失於幕前近兩年，不過依然有粉絲上前為她拍照，她亦十分親切友善企定給大家影。期間有粉絲指她指她行路姿勢好有型時，她即笑着答對方說：「那我以後手都不拿出來了。」流露出幽默的一面。

趙薇行蹤成謎。(微博圖片)

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