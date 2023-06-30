專訪｜40歲黃智雯不會為奪視后設限期：楊紫瓊都係做咗好耐

40歲花旦黃智雯（Mandy）主演無綫（TVB）電視劇《隱門》與吳岱融飾演病態父女，交手場面令人看得相當肉緊！正當劇集邁向高潮時，突然傳出黃智雯今年年底約滿離巢，似乎正式放棄爭奪視后殊榮。傳聞流出之前，黃智雯已向《香港01》承認想有新衝擊，她認為這不是壞事，「如果好似小小自己一個、小朋友咁，一班人圍圈玩，咁你就會覺得，大家嚟嚟去去都係差唔多嘅嘢。」



黃智雯（Mandy）主演的電無綫（TVB）電視劇《隱門》現正熱播中。（梁碧玲 攝）

黃智雯入行多年形象健康，說話溫柔又輕聲細語，即使完成訪問後要立即趕去舞台劇綵排，黃智雯堅持要換上新衣服才開始受訪，為的就是尊重每一個訪問。觀眾緣不俗的她，訪問期間亦遇上粉絲要求合照；其演技也是毋庸置疑，除了是「御用Madam」外，近年最入屋的角色必定是2018年《三個女人一個「因」》中飾演多種人格患者，這也是她與視后獎項最接近的一次，可惜再度擦身而過。

黃智雯在《隱門》中展現黑化演技，玩完一輪狠樣再秒變「純純兔」，網民大讚好演技。（TVB截圖）

唔認無慾無求

一向給予外界溫順感覺的她，是否因太無慾無求，錯過攞獎機會？黃智雯只認一半，她說：「絕對唔係無慾無求，我有慾有求，我Aggressive位在於，我將精力放喺點樣將件事做得再好啲，準備角色前期搜羅可以幫到我嘅所有資料，例如點理解角色、拍戲等等......我冇將Tension擺喺攞獎度。」雖然本人不在乎爭獎，但每每失落獎項，家人難免感到失望，黃智雯對目標很清晰：「想做出成績俾屋企人見到。」

黃智雯在《三個女人一個「因」》飾演多種人格患者「方以因」，成功奪下大馬及新加坡雙料視后視后，但始終同香港視后擦身而過。（螢幕截圖）

諗過離巢外闖不設死線

以黃智雯的知名度、實力和際遇，離開TVB的決定相信會獲大批粉絲理解和支持。怕悶的時黃智雯想有新衝擊，她說：「拍電視拍咗咁耐，角色你會覺得飽和咗，你會好想有新嘅衝擊、挑戰。」是否諗過設限期給自己？黃智雯以偶像楊紫瓊作比喻說：「我做任何嘢都唔會Set Deadline畀自己，即係話每一樣嘢我都會盡力做好，因為你唔知下一個機會幾時嚟。所以我只能做好當下呢件事，我冇得追求。楊紫瓊都係做咗好耐先攞到呢個獎項，你話係咪遲，真係唔係遲，演員係你一路做都Ok，只要你唔放棄，條路可以做到好長。」

黃智雯諗過向外闖，她認為不是壞事。（梁碧玲 攝）

不愛名牌愛孭環保袋

說到私人生活，黃智雯搵夠錢得閑食蛋糕、去旅行，經已心滿意足。自認對物質零慾望的她透露，平時愛孭環保袋、着廉價鞋，「例如我買名牌手袋返嚟，唔會成日哈哈哈對住佢笑，我會去個好正嘅旅行，返嚟影嘅相同片，會留低一世。」作為藝人，請人妝頭化妝、學好演技都要錢，黃智雯現思考如何搵更多被動收入。自認細膽又不擅數字的她自認投資上似「師奶仔」，她說：「（高風險投資）我會晚晚瞓唔著覺，我多做穩健投資、定期存款之類，好似小師奶咁，所以高風險投資真係唔得，我會晚晚失眠發惡夢囉。我試過小小投資，蝕咗之後覺得我辛苦賺返嚟就咁冇咗，都係血汗錢嚟。」近年榮升老闆娘的黃智雯積極發展網店，今年目標是擁有物業，擺甩租客身份。

黃智雯今年想搵夠錢置業。（梁碧玲 攝）

狂敷面膜做瑜伽保養

黃智雯的理財之道是三分一做定期存款，保有現金流之餘，又會撥四分一用作保養美容。許多《隱門》觀眾大讚黃智雯40歲都皮膚白滑，高清鏡頭下仍然零瑕疵，到底是如何保養？黃智雯分享，主要靠狂敷面膜、按摩、定期開音樂冥想、飲蜂蜜檸檬水、做瑜伽，身心缺一不可，「運動同食物都重要，心態要正能量。」

黃智雯熱愛瑜伽。（IG@wong_manman）

總有一日會結婚

愛情滋潤也是不可或缺，黃智雯是否如戲中角色「張心月」一樣，屬於被照顧的小女人類型？黃智雯笑稱自己為「獨立的小女人」，揀餐廳、旅行會交由男友計劃，人生決定也會詢問男友意見，不過黃智雯堅持財政獨立，她認為：「女性自信來自財政獨立，買嘢都大聲啲。」現階段未有同男友開聯名戶口儲錢。

不少情侶拍拖多年，感情早已昇華做家人，也有報道指黃智雯已進駐事珠寶業的男友Anthony（詹天文）位於東半山的2000萬豪宅，展開甜蜜同居生活。會否因拍拖拍得太舒服甚至不考慮結婚？黃智雯則認為結婚「總係要做」，而婚後才是考驗，「婚後都要維持住呢種舒適度，更加要舒服。」

黃智雯認為點都會結婚。（梁碧玲 攝）

攝影錄製：梁碧玲



服裝：@pacorabanne



化妝：諺瞳.小白



髮型：Jay @ Hair

