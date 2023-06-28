傳周星馳《賭俠》滿面唇印出自陳法蓉　本人親揭真相令人震驚

由周星馳、劉德華主演的電影《賭俠》至今都是經典，兩人在戲中默契十足，當中有一幕是原先特異功能盡失的星爺，被張敏錫完之後成功恢復功力，星爺踏出房門時成面唇印，意氣風發，有傳他臉上的唇印並不是張敏留低，亦不是化妝師畫的，而是飾演龍五妹妹「龍九」的陳法蓉吻上去的。不過日前陳法蓉在直播時就出面澄清，直言在《賭俠》中星爺滿臉的唇印與自己無關。



被張敏錫完之後成功恢復功力。（影片截圖）

星爺踏出房門時成面唇印，意氣風發。（影片截圖）

戲中飾演周星祖的星爺，因天眼通的特異功能在幫助陳刀仔（劉德華飾）在小賭場籌措賭資而喪失，之後兩人參加「世界慈善賭王撲克牌大賽」中，星爺因夢蘿（張敏飾）的一吻而恢復特異功能，星爺行出房時臉上布滿唇印，有指原本星爺請化妝師在臉上畫幾個唇印即可，但因當時化妝師在幫陳法蓉化妝，所以星爺只能嘗試自己來，但結果效果奇差，劉德華見到後就自告奮勇搽唇膏錫星爺，但星爺擔心會傷害對方形象而拒絕，最後由陳法蓉頂上開始「錫」星爺，順利完成。

成面唇印。（影片截圖）

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對此，陳法蓉就澄清只是謠言：「我現在很認真地告訴你，並沒有這個事情，我不知道為什麼常常看到有人說，周星馳臉上的唇印都是我來的，其實沒有，我連他拍這場戲的時候我在吃飯還是幹嘛我都忘記了，反正那場戲，他化妝的時候我應該不在現場。是假的，並不是真的，我猜可能是化妝師把它畫上去的，我不覺得真的是親上去的，但是我也不知道，我不能代表其他人回答，我知道的就是那個並不是我，我沒有親過他的臉。」

陳法蓉澄清。（影片截圖）