網友選「新四大頂流」王一博肖戰屹立不倒　易烊千璽成00後代表

5年前因主演新版《流星花園》而走紅的內地男星王鶴棣，近年在圈中表現亮眼，去年更因劇集《蒼蘭訣》而紅遍大江南北，令他星途更上一層樓，而近日他更被網友推選為「新四大頂流」之一，與王一博、肖戰和易烊千璽並列，獲讚是顏值與實力並存。

內地網友評選「新四大頂流」。（視覺中國﹑王鶴棣微博圖片﹑易烊千璽微博圖片）

2019年王一博和肖戰共同主演劇集《陳情令》大受歡迎，在劇中一個溫文儒雅一個性格不羈，讓不少網友覺得他們CP感十足，受到瘋狂討論。除了劇情之外更重要是他們二人顏值非常出眾，猶如從漫畫中走出來的高貴公子般，受到許多女粉絲青睞，當時他們已經被封為「流量小生」代表。而這些年來他們的地位仍然屹立不倒，已經屬「頂流」級別，在今時今日仍然是眾多網友心目中「四大頂流」之一，人氣亦有升無跌。

《陳情令》捧紅王一博和肖戰。（《陳情令》微博圖片）

作為「四大頂流」代表之一，近年王一博在影視圈成績表現亮眼，推出的作品《有翡》﹑《冰雨火》等收視高企，而與影帝梁朝偉合作的電影《無名》，更累積逾9億人民幣，演技愈漸成熟，獲得網友們激讚。而同樣地肖戰陸續推出的作品《狼殿下》﹑《余生，請多指教》等同樣受歡迎，更因為其人氣與演技獲得大導演徐克相中，邀演電影《射鵰英雄傳俠之大者》飾演郭靖一角。

王一博﹑肖戰多年來「頂流」地位屹立不搖。（視覺中國）

而在「新四大頂流」中，現年只有22歲的易烊千璽是唯一一位00後代表，自男子偶像組合TFBOYS出道的他，唱跳了得，但想不到其演技同樣了得。就在2019年其推出電影《少年的你》飾演劉北山一角，有情有義，將人物的少年特質發揮得淋漓盡致，此角色更為他獲得多個電影獎項「最佳新人獎」，其後又在電影《長津湖》﹑《滿江紅》表現突出，前者票房高收逾 50億人民幣，後者逾45億人民幣，他亦被喻為是電影票房保證。

易烊千璽從男子偶像組合TFBOYS出道，收穫不少粉絲。（TFBOYS微博圖片）

《少年的你》為他獲得多個電影獎項。（《少年的你》微博圖片）

王一博﹑肖戰和易烊千璽早早就已被推選為「頂流小生」，但現年只有24歲的王鶴棣則首被網友推進加入「頂流小生」行例。成為「新四大頂流」的他，曾在2018年推出《流星花園》時的確受到的關注度比較高，但之後推出的《將夜2》﹑《理智派生活》等收視口碑一般，不過其在綜藝節目表現亮眼，展現搞笑本色，曝光率與話題度亦不減。

王鶴棣成為「新頂流小生」。（王鶴棣微博圖片）

不過令他真正紅遍大江南北，成功入屋就是在2022年推出的劇集《蒼蘭訣》，在劇中他神氣十足，是一位對愛情專一又痴情的男子，獲得不少網友喜愛。劇集至今在「豆瓣」平台獲得8.1分相當高，而在多個年度劇集獎項中更獲得「年度人氣劇集」﹑「年度優秀網絡劇」等獎，人氣絕對有升無跌。

《蒼蘭訣》捧紅王鶴棣。（《蒼蘭訣》微博圖片）