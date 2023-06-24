吳卓羲內地吸金人氣旺　粉絲逼爆現場傳一場商演逾25萬

去年北上參加綜藝節目《披荊斬棘2》的吳卓羲，雖然最終未能組團出道，不過憑其搞笑直爽的性格，令他成功入屋，人氣急升。緊接着又推出節目《大灣仔的夜2》等大受歡迎，屢屢在微博成為話題人物。再次走紅的他，近日就獲邀出席位於廣州，為某品牌擔任開幕活動嘉賓，現場所見粉絲非常多，離開時大家只為目睹他一眼，更將他逼到無路可走，甚至面容扭曲，非常誇張。

吳卓羲參加《披荊斬棘2》人氣急升。（《披荊斬棘2》微博圖片）

從網上曝光的影片可見，身穿白色西裝現身的吳卓羲猶如白馬王子般，非常帥氣。而在徒步去活動現場時，他心情明顯相當好，在旁有多位保安護駕，走在中間的他不停揮手向四周粉絲打招呼，相當有禮貌。

而待活動結束離開時，粉絲實在太熱情，大家爭先恐後上前只為近距離看吳卓羲一面。當時，多名保安已經築起防線，開路讓他順暢行走，但過程中粉絲不停靠近影合照，簽名，他亦有停留不時表示：「等一下。」只為達成粉絲的願望，非常親民有求必應。

心情極好前去活動現場。（影片截圖）

人氣極旺的他根本寸步難行，過程中眼見他走時顯得面容扭曲，甚至是被推進前行，絕對是步步為難，大家實在太愛吳卓羲。節目、商演等接不停的他，有傳其一場商演價是26萬人民幣（約28萬港幣）相信其身家暴漲不少，令人羨慕。

吳卓羲逼到無路可走。（影片截圖）

面容扭曲。（影片截圖）