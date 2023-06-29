欣宜失蹤兩月絕密內情曝光　傳要求公司科水千萬扭計不成老闆夢碎

現年36歲的鄭欣宜（Joyce）自今年4月底開始「失蹤」，至今未公開露面或更新社交網站，甚至曾指連她的經理人也一度聯絡不上。而欣宜失蹤原因眾說紛紜，先是傳出她戀愛大過天只顧與男友拍拖，不願開工。其後欣宜的經理人林珊珊又指她確是病了正在療傷，日前更瘋傳欣宜離世消息，令欣宜所屬經理人公司寰亞急澄清：「對於不實的報道沒回應。」

欣宜即使缺席兩個頒獎禮，仍共奪得8個獎項，成為女歌手之冠。（資料圖片/陳順禎攝）

對於欣宜失蹤之謎，今日又有新的說法，有報道指欣宜今次失蹤與她所屬的寰亞唱片公司公司有關。報道指欣宜被爆她的唱片公司在頒獎禮前斟她續約，除以爭取幫她橫掃新城、港台、叱咤及ViuTV四大頒獎禮中的大獎，助她成為「大滿貫」女歌手外，更在她去年6月於紅館舉行3場個唱後，僅相隔短短9個月，便讓她第3度踏足紅館連開3場個唱作為利誘。

近日竟傳出欣宜已經死亡，遺體已經找到。(網上圖片)

可是，有傳欣宜對此仍不滿足，認為自己在公司地位超然應得到更多資源，想像她的好友許廷鏗一樣擁有自家音樂品牌，於是便向公司提出「科水」讓她自立門戶的要求，另開新音樂品牌，希望能擁有更大的自由度及話事權，可是由於投資款項銀碼巨大，隨時高達港幣千萬。欣宜僅主力靠演唱會及商演幫公司賺錢，即使她約有6個廣告在手，但是代言費也並非天文數字，公司在經濟效益的考慮下，以「容後再談」暫緩欣宜的要求，雙方因此意見不合，欣宜的老闆夢碎扭計不成，於是便毅然出走了。

大家都好掛住欣宜呀！（IG/@princejoyce）

對於欣宜的經理人林珊珊早前指她確是病了正在療傷，有知情者就指林珊珊欣說的那句「Joyce的確係病咗」似有弦外之音，似是指欣宜的確是病了，因為是「公主病」發。傳媒昨日聯絡了林珊珊查詢有傳欣宜傾續約一事，林珊珊就表示之前已經回應了，再沒有回應。