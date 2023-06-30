消失的她｜文詠珊好戲收逾13億票房　被挖舊聞素顏演出皮膚好

北上發展多年的文詠珊（Janice Man）發展有聲有色，特別是在近幾年於電影圈交出亮眼成績，最近推出的新作《消失的她》 （至29日周四票房累計逾13億人民幣）更令她成為「億萬票房女星」，受到不少關注。人紅的她近日話題不斷，甚至被網友挖出舊聞討論，其中更非常欣賞她在電影《誤殺2》中素顏演出，認為其不介意以真面目出鏡，非常佩服，同時激讚其皮膚相當不俗。

文詠珊在電影中飾演一位蛇蠍美人。（《消失的她》微博圖片）

在《消失的她》中文詠珊倩飾演一位蛇蠍美人李木子，經常身穿華服化好妝上陣，將誘人魅力演得淋漓盡致，非常漂亮。美艷動人的她因而被網友挖出原來她曾在電影《誤殺2》中素顏演出，而且素顏的狀態亦不俗，絕對是天然美人。

事實上，當年她在《誤殺2》中飾演一位媽媽，為了展現角色的清貧感，她決定素顏演出，雖然氣色上顯得沒有那麼精神，但膚質亦相當不俗的。當年在接受訪問時她就講到：「就算是醜的我也會去演。」可見她完全沒有偶像包袱，是一位願為角色犧牲的好演員。

《誤殺2》素顏演出。（影片截圖）

素顏皮膚相當不俗。（影片截圖）

戲路愈來愈廣的她，近日在接受內地電影頻道訪問時表示，自己曾有過擔心因為美貌而限制自己的戲路，但現在不會在意外貌好看與否，最重要是演好作品帶給觀眾：「我覺得已經再沒有這個顧慮了，因為我覺得一路下來就好好拍戲，好好創造角色，然後用作品來說話來呈現給大家去了解，我到底是一個什麼樣的演員。我覺得現在巴不得就是可以讓我演一些，完全看不出來這個人物是我的這種角色，所以之前也有過，因為之前也試過，完全素顏的狀態，也試過這一次讓我美一次我又試過，帶有攻擊性的這種也試過，所以我覺得還是蠻好的，應該是演員本身應該就是要這樣子，我覺得要多變的。」

《消失的她》 目前累計逾13億人民幣。（《消失的她》微博圖片﹑影片截圖）