吳慷仁涉捲桃色新聞 深夜發長文回應：忙死了還要回覆這些

台灣演藝圈的#metoo 風波愈演愈烈，昨日（29日）傳出藝人吳慷仁亦捲入其中，據報有人投稿指控一名W姓男星的渣男行為，投稿者形容W男星為「給人一種實力派演員、不為主流低頭、非常努力的印象，總是演一些律師、檢察官….等等正義的角色，身材又好，還有一點藝術家的憂鬱氣質。」有人猜這人就是吳慷仁，不過他很快在自己的專頁回應事件。

吳慷仁不忍了。（網上截圖）

吳慷仁分享的揮春照片（FB@吳慷仁）

今日（30日）凌晨，吳慷仁再次於社交平台發文澄清，他認為因為對方的針對性太強，所以需要出來做個交代及好好解釋一下。

吳慷仁交代全文如下：

忙完了，可以好好坐下來打個字。（沒辦法沒有經紀人事情只能一個一個來）



很多長輩來關心我（比我還緊張），說不要對號入座，要認真小心回答，我都理解，心想沒做過請他們不用擔心，但因為對方是匿名，文中針對性很強，加上記者擺明的一直問，下午我就對於內容po文，感覺對方做了「一個夢」的想法，根本不用負責

其實好好解釋清楚很簡單，因為不複雜，對我自己、合作的廠商、劇組、或是周遭相信我的人有個交代。



1.首先對方是匿名，光這點就不用負責任了，他是誰？🤷阿災？直覺不認識（後面解釋），反而內容惡意比較多，對於在文中所說「沒有證據，只有感受」很感冒。



2.感覺對方的說法上是圈內人，但我自己很確定應該不是曾經有緣分相處的女性朋友，因為相處過如果不牽手…感覺上我應該會被修理🔧，加上如果說詞是用是保護對方形象這樣的鬼話，真的很難說出口…太做作了….🤮



其實就提出有相處的證據就很簡單了不是嗎？



3.對方說有女友的狀況下去接觸，被說服的說法是「我的愛是獨一無二，真切的…外面皆俗不可耐」，這樣的話術真的有點老派，我是很佩服你想出這種文言文（沒說過），我承認看到這有笑了一下，文中提到開始私下朋友聚會的時候大聊女性的有的沒的…我竟然還敢帶你去見朋友，你要確定餒，這樣容易越寫越多露餡喔，所以上面我才說很確定不認識，是不是也提供一下何次？有誰在呢？



4.關於約X這件事…有男友的我也約😅？那麼囂張？而且都寫到女性都不願意說三道四還能被你聽說到人數變成聯盟（後宮）哪種球類？人數差很多，不懂邏輯是什麼？所以你交友很廣？還加上人口普查…讓大家很容易跟你說真心話？其實真的根本等不到你匿名，早就在圈子傳開應該等不到你爆料，應該也要花很多錢跟資源才能壓得下來，新聞記者可能比你還期待，虎視眈眈



請不用為了造謠而那麼神格化我…相信你應該有收集到很多能用的內容，請不要客氣，敢這樣說是因為我雖沒有很高尚但算有潔身自愛。



5.這一點我比較生氣，關於演員工作（底線），竟然可以用魅力（魅惑的魅嗎？）與影響力去決定卡司與人選…，我很確定寫的人肯定不是圈內人或是不是線上有所累積的工作者（如果是…那很遺憾，你很邊緣，完全不在狀況內），因為一部片（在台灣）選角還是以資方（出錢的最大）與導演或製作人為主（或是選角演員組專業建議），基本上我還沒有聽說過有人（演員）能這樣。



舉例沒人知道的事吧～前些日子我常常演出的配角，很多時候是出於人情…



譬如「她」劇，是性侵犯，真找不到人願意演出（同輩份年紀），因為沒有經紀人會願意給只出來頭尾一集的旗下演員來演，我是曾經受到製作人照顧，本人來請託後才去，我沒經紀人的顧慮，只有我一個人決定。



另外一劇，也是因為開天窗，主角消失整組停滯，我們必須有人願意也能被資方接受來演主要角色，不然整組所有時間都拖延到，我後面還有戲，為了兩邊都順利，我說沒關係（同意下）最後連續工作16天每天只睡2-3小時只為順利拍攝完畢殺青。



其他就不提了，看過劇本就會知道，本來能簡單帶過的，我反而找自己麻煩去學了高跟鞋、去餓個半死、運動個半天、只為了幫忙呈現對的樣子在一到兩場鏡頭…沒有改變成個人秀的能力，只能改變自己，請不要小看拍片工作😠！你真以為光靠一個人畫虎蘭改一改戲就能演好、拍好嗎？！🐷



而這些就是所謂的幫忙與情義相挺。



真的是睜眼說瞎話…雖然文中稱讚我身材好，氣質憂鬱，帥氣又浪漫，我也不原諒你，過分❤️。（ps:這世上從來沒有人說過我浪漫！這樣寫就大錯特錯！）



最後，如內文還下了註解「這些事情沒有所謂的證據，只有感受」…但你感受是真不少，你都這樣寫了好像其它就不需要一一回覆了，我不擔心metoo，沒做過沒那麼擔心，看完反而歸類像是私人恩怨，惹到一個只願意匿名的人…人家雜誌還會有照片看圖說故事，你連圖都沒有也能寫那麼多…辛苦了，草稿想很久齁。



所以上一篇我才寫，要繼續好好生活啊，加油嘍（不然呢）。



才不要向惡意低頭。



#拿自己跟真的受害者比很過分

#莫名認真了起來

#人手一機大家都能拍別擔心

#劇本看多了

#不說事實反而讓筆觸很自膩

#浪費社會資源

#後宮甄嬛傳

#人家忙得要死還來回覆這種

#生活很平靜為何幫我賺點閱

#不要糾正我錯別字快忙死了

