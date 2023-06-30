馬賽狀態大勇拍宣傳照全面復出　告別全職媽媽︰重新全力出發

自2019年宣布結婚並誕下女兒Camellia後，馬菀迎（前藝名馬賽）就將重心放在家庭，專心在家相夫教子，幾乎全面淡出幕前工作。雖然鮮少在幕前看見她的身影，不過其亦不時在社交網站同大家分享生活趣事，雖然已是人母但狀態依舊不俗。如今，隨着女兒漸漸長大，她亦宣布將告別全職媽媽的生活，將全新重發經營演藝事業，即將進入新劇組拍攝。

馬賽宣布重新出發。（馬賽微博圖片）

這些年不時看見她在社交網站分享湊女心得與養生之道，偶爾接拍劇集不過只是客串性質，拍攝時間不會太長。現在隨着女兒Camellia已經四歲了，她亦有感要做回自己，宣布告別全職媽媽生活，好好經營自己演藝事業。日前，她就狀態大勇拍攝一系列肖像照，展現不同造型，時而冷酷時而甜美，依舊星味十足，她表示：「4年半，即將告别全職/半全職媽媽，重新全力出發！」

另外，她亦發長文表示在做全職媽媽過程中，自己已為女兒打好基礎，可以安心告別全職媽媽。還宣布將投入新劇組拍攝：「這些年幾乎全職﹑半全職媽媽（偶爾拍拍戲，平時做做博主、搞搞小創業）的日常即將成為過去，因為我已為她打好了前四年的基礎，目前狀況基本很滿意（早教絕對很重要！）現在我也該做回一下自己了。現代女性，絕不應該被家庭孩子所束縛，我希望寶貝以後也能活出精彩綻放獨一無二的人生。從她到我肚子裡開始，我們從來沒有分開過超過13天（好像這是我離家去拍戲最長天數）。6月30號啟程進南昌劇組了，這次至少分開一個月，我給自己放個假，讓我們也嘗試一下不做連體嬰的生活。」看來之後會在幕前多見到她的作品，我們就期待一下。

馬賽狀態大勇拍攝肖像照。（馬賽微博圖片）

女兒Camellia已經四歲了。（馬賽微博圖片）