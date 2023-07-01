賈曉晨與樊少皇再傳婚變　突然發文訴苦嘆無法溝通：流了很多眼淚

現年40歲的賈曉晨（JJ）在2016年與樊少皇結婚，相繼誕下兩女「小飯兜」及「小飯團」，一家四口幸福美滿，而JJ亦自此減少幕前演出，專心相夫教女。不過今年年初兩人鬧出離婚風波，雖然事後樊少皇澄清只是誤寫下「離婚」帖文，但仍引來不少網民質疑二人婚姻亮起紅燈。日前JJ在微博發文：「大家有沒有試過無法溝通的感覺，說了很久，流了很多眼淚，然後發現對方一句沒聽懂，最後在鏡子中看到自己又紅又腫的眼睛，無奈又後悔 。」即時掀起網民熱議！



一家四口幸福美滿。（微博@JJ賈曉晨）

JJ突然發文訴苦。（微博截圖）

JJ突然在深夜發文訴苦，令網民議論紛紛，當中更有不少人懷疑她婚變。雖然JJ未有正面回應，事後更刪除Post，但翌日她又曬出幾張工作花絮照，並寫道：「努力工作、賺錢，為自己。」似乎話中有話。事實上，JJ與樊少皇已經不是第一次傳婚變，今年1月JJ曬出夫妻合照，慶祝結婚7周年，但樊少皇轉發時竟留言道：「我們要離婚了。」之後又「彈弓手」多次修改，即被指自爆婚變，事後JJ要他解釋，樊少皇就指因輸入時出現聯想字所致，但依然有部分網民質疑可信性。

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今年2月元宵佳節，JJ首次曬出一家四口的全家福，並「警告」樊少皇：「想好了再寫哦！」至情人節當日，樊少皇出Post祝老婆情人節快樂，而JJ就轉發並留言道：「這次是打好草稿才發的嗎？」5月20日，JJ透露自己收到老公送的花，但就寫道：「520我竟然收到花了，太陽從西邊出來了，你這是有危機感了嗎？」疑似暗串樊少皇。雖然離婚風波已經過了幾個月，但JJ似乎仍未釋懷，連月來出Post都話中有話，今次再發文訴苦，難免被網民質疑他們難逃「七年之癢」，婚姻亮起紅燈。

JJ有份拍攝ViuTV劇集《法與情》。（微博@葉璇）