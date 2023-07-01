錢慧儀曾為一層樓驅趕跪地求見父親關係決裂　哭訴父母常苛索金錢

現年59歲的1981年港姐亞軍錢慧儀（Winnie）與香港大新銀行後人馬清揚於1995年結婚，正式嫁入豪門做少奶奶。婚後二人育有2子1女，一家五口生活幸福，夫妻倆當年亦十分恩愛，經常孖公仔拍拖出席活動。然而兩人自2018年起卻屢傳婚變，甚至傳出馬清揚戀上烏克蘭籍女模，去年9月底Winnie終宣布與馬清揚離婚。她發出聲明表示過去4年都「痛了，累了，心碎了！」決定結束27年婚姻，並籲外界以後不要再稱呼她為馬太。

1981年港姐亞軍錢慧儀（Winnie）於2022年9月發聲明，叫大家不要再叫她馬太。（視覺中國）

前日（29日）Winnie與馬清揚現身灣仔家事法庭展開婚姻訴訟，根據傳媒報道，Winnie身形纖瘦及臉容憔悴，她受訪透露近況，指幾乎6年也沒太大進展，問到打官司信心，她坦言不開心，希望馬清揚盡快繳付律師錢；馬清揚則一臉輕鬆地由律師陪同入法院。

Winnie嫁入豪門後歷經波折，除了近年與馬清揚婚姻屢傳亮起紅燈外，她過往也曾與父母因財鬧翻。Winnie在1997年因與父親錢志強持有聯名物業，父女在樓宇買賣上出現意見分歧，結果父女關係鬧至非常惡劣。1998年錢父一連6日在女兒居住的山頂道大宅門前下跪，追討150萬半山嘉兆臺買樓首期，又稱自己無力供樓，隨時要踎街，Winnie因而被爆出與父母為錢反目。當時Winnie並沒有與父親見面，更致電管理處，要求護衛員趕走「這位阻街的阿伯」，錢父最終心灰意冷地離開女兒大宅。1999年Winnie聲淚俱下控訴父母不斷向她苛索金錢，令她當年一度打算放棄婚姻。馬清揚當年亦有公開護妻，痛斥錢父只是出面做戲的「演員」，錢母才是「主腦」。

錢慧儀1981年參加港姐入行，1995年就嫁入豪門。（網上圖片）

Winnie與父母關係破裂後，2001年錢慧儀胞弟錢俊雄疑因服食搖頭丸致猝死，痛失家人令她再度陷入崩潰，深信是有人一手造成的惡果，此時她與父母關係破裂至無可修復的地步。不過近年Winnie已原諒父母，及至2009年錢媽媽離世後，Winnie與父親重歸於好，更相約父親節到中環行街食飯共敍天倫。

錢慧儀曾與父母反目。（網上圖片）

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