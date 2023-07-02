姜濤與御用髮型師被爆拍拖片段曝光　甜蜜互動冧到暈眼裡只有對方

現年24歲的人氣男團MIRROR成員姜濤入行近5年至今，一直堅稱自己從未拍過拖，保持住他的「A0」之身。然而昨日 (1/7) 竟突然有報道爆出姜濤在去年初拍攝劇集《季前賽》時，已經與MIRROR御用髮型師Lydia Yung撻着，兩人自此發展了一段地下情。據悉，今年3月姜濤到日本工作時，Lydia亦有同行，兩人因而被指寓工作於拍拖。有指姜濤趁此行順道為女友慶生，情到濃時更不禁偷錫Lydia，卻被粉絲拍下照片，不過其經理人公司高層即以高價「買斷」咀嘴相，為求力保姜濤的「A0」之身。

姜濤近日與家人一起到了澳洲旅行。(姜濤ig)

雖然暫時未見有姜濤與Lydia的親吻照片流出，不過網上就有兩人拍拖甜蜜互動的片段瘋傳。有指那些片段是姜濤之前在拍攝《季前賽》期間影到的，兩人當眾表現曖昧。片中可見姜濤全程望實Lydia，而在Lydia幫他搽防曬時，姜濤即開心甜笑，兩人更互相打鬧，十足十熱戀中的情侶。另一段片則是Lydia為其他人在球場上整理髮型時，姜濤全程望住Lydia，還面露一副冧爆表情，眼裡有光，彷彿眼中盡是Lydia似的。

MIRROR御用髮型師Lydia Yung。（IG@lydiayung_）

Lydia與MIRROR各成員都相處融洽。（影片截圖）

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