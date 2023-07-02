姬遇星情｜瑪姬主持節目大膽問黃建東有否整容　搞到對方招架不住

最新一集環星網上節目《姬遇星情》，主持人瑪姬邀請好友黃建東作客接受訪問及大鬥唱功，默契十足的他們笑料百出。瑪姬大爆：「東東係唯一一位嘉賓入到廠，第一件事就係問茶几上面嘅甜品裝飾道具食唔食得，真係畀佢激死。」盡顯東東為食性格。而東東則坦言這次訪問充滿挑戰：「瑪姬set啲問題好尖銳，我差啲招架唔住。」瑪姬提及東東於2011年《香港先生選舉》贏得「演藝潛能大獎」入行，東東指當年賽制沒設亞、季軍，所以當了自己是亞軍，瑪姬聞言即笑指「咁有個豬肉奬都好過無呀！」

東東於2011年《香港先生選舉》贏得「演藝潛能大獎」入行。

在快問快答環節中，瑪姬提到東東多年來被指整容及與其他藝人甚至卡通人物撞樣，讓東東從兩位撞樣對象Barbie男友Ken或近日熱議的蔡嘉欣中作出選擇時，大膽問：「有冇介意咁多年嚟畀人話你整容，定抑或你真係有整但唔認？」令東東大呼救命並澄清：「其實之前都曾經post過中學時期影嘅相，大家都睇到係一模一樣，自己天生顴骨高、嘴唇厚，如果真係整都整得靚仔啲啦！」以粉碎整容傳聞。去年東東在《全能司儀大賽》奪冠，擔任了多年司儀的瑪姬直言戥好友感到興奮：「終於畀觀眾睇到佢唔係淨係識得攪笑扮女人，佢其實可以莊諧並重咁做到大騷司儀，希望佢對演藝嘅嗰團火繼續燃燒，得到更多人認同。」

主持人瑪姬邀請好友黃建東作客接受訪問。