「東張女神」王嘉慧尖沙咀採訪細路女　彎腰驚洩心口春光難掩身材

現年28歲的2021年港姐王嘉慧（Cathy）是當年五強之一，憑出色外表及驕人學歷在觀眾心中留下了深刻印象。入行後Cathy立即被招攬進入人氣資訊節目《東張西望》任主持， 現已是節目組「東張女神」之一，上位超快！此外Cathy去年為梁思浩節目《通靈之王》任美女主持再獲觀眾注目，並於主持資訊《LAW霸女神》大曬法律知識，今年更有份演出重頭劇《新聞女王》，星途順暢。

王嘉慧（Cathy）身材標青。（IG@cathy_kww）

日前Cathy外出進行採訪工作時，被眼利網友留意到其身影，更拍下其倩影放於社交網分享。Cathy當時身處尖沙咀海旁工作，身穿長䄂低領上衣，下身則是米色長褲，相比起以往的緊身衫打扮，Cathy今次算得上穿得比較密實，但依然難掩好身材，寬闊低領上衣露出Cathy心口大塊白嫩肌膚，身材又瘦比例也好，相當吸睛。

曾有受訪者在鏡頭前公開向王嘉慧「抄牌」。（節目截圖）

Cathy彎腰採訪兩名小女孩，又向小朋友揮手，笑客親切友善，再加上一身鄰家女孩打扮及氣質，獲不少網友大讚溫柔又靚女，「看圖片就覺得親善大使的樣子」，又有人認為該屆港姐中最靚是Cathy，「嗰屆港姐最靚係佢，竟然沒名次，令人失望」。不過也有網友認為Cathy身材較外貌標青。

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王嘉慧（Cathy）美照：