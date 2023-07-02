姜濤貼聖經金句疑否認與Lydia戀情：我不會被這種不實報道影響

24歲的姜濤入行以來一直保住「MIRROR最後一個A0」之身，但昨日（1/7）就被傳媒爆出他疑跟MIRROR髮型師Lydia Yung拍拖，指兩人秘密發展地下情1年多，更不止一次孖住出國，就連早前姜濤的家族旅行，Lydia都有份參與，早已「融入家中」！拍拖消息一出後，姜糖當然非常激動，講了不少難聽的說話，而姜濤今日亦不止一次在IG回應事件。

24歲仔拍拖其實很平常，但部分粉絲疑無法接受「MIRROR最後一個A0」人設崩壞，大罵Lydia。（IG@keung_show）

髮型師Lydia因被指與姜濤拍拖，成為不少姜糖的公敵，更有人去她的社交平台罵她。

姜濤今午（2/7）先後在IG Story貼上鄧紫棋《受難曲》以及自己的《鏡中鏡》歌詞，疑似難抵緋聞爆出後的輿論壓力，向人身攻擊自己及Lydia的鍵盤戰士還擊，歌詞內容包括：「Dear Father 為什麼我日夜 心都在拉扯 為什麼這世界 越來越邋遢 這討厭的感覺每一天把我壓得 我快要爆發了 他們滿嘴污衊 句句似箭 但你何時懲戒 是否我要裝作看不見」以及「妖言惑眾原來不只 Lucifer 還有拿著鍵盤的一群恐怖份子 隔著屏幕以為別人不認識 猙獰面目全部讓我想吐 (what the ah)仁慈的父 難道你不怒 難道真把他們當作一時糊塗 我想隨你腳步 走你走的道路」

按圖睇姜濤憑歌寄意貼出的歌詞：

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姜濤另外貼了《鏡中鏡》歌詞。（IG@keung_show）

姜濤經理人花姐今午亦以18字回應消息，表示：「大家唔好再為一D（啲）失實報道而擔心勞氣」似指出姜濤與Lydia的緋聞是失實消息。而去到晚上，姜濤再發文，他引述朋友送給他的《聖經》經文《羅馬書12:19》「親愛的弟兄，不要自己申冤，寧可讓步，聽憑主怒；因為經上記著：『主說：申冤在我，我必報應。』」他又提到：「我不會被這種不實的報道影響的，接下來會好好準備演唱會，抱歉讓大家擔心了。」未知否認戀情能否安撫一眾心碎姜糖，讓他/她們停止攻擊Lydia呢？