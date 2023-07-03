蔡徐坤認曾愛C小姐指交往屬自願　央視將所有相關視頻下架疑封殺

內地男星蔡徐坤上周一（26日）被爆睡了一名女粉絲C小姐，而對方懷孕後告知蔡徐坤，想不到被催快去墮胎。其後蔡母獲知此事懷疑C小姐有意敲詐勒索，更請私家偵探調查女方，想以50萬現金打發C小姐。潛水一星期後，蔡徐坤終於出面回應，承認曾戀C小姐，並於2021年妥善解決兩人之間的私事，並否認當時對方係未成年、強制墮胎及存在違法行為等指控。

蔡徐坤認愛C小姐。（微博圖片）

蔡徐坤指這兩年深陷自責及懊悔中，更著大家尊重和保護C小姐的個人隱私。他在微博發文寫道：「大家好，我是蔡徐坤。近日網絡上出現關於我的諸多話題，很抱歉因此佔用了大家的時間與關注。兩年前我處於單身狀態，與C女士有過交往，雙方之間的私事已經在2021年妥善解決，彼此沒有進一步的糾葛。需要在此向大家和媒體澄清的是，我和C女士的交往均屬雙方自願，既不存在“女方為未成年”的情況，也不存在所謂的“強制墮胎”，不涉及違法行為。懇請相關自媒體不傳謠、不信謠。這個教訓對我來說是慘痛的，這兩年的時間裏，我也在自責和懊悔中。再次向一直支持信任我的歌迷們道歉，向一直關注我發展與成長的媒體朋友們道歉。今後，我會嚴格約束自己的言行，接受大眾和社會監督。也請大家尊重和保護當事人特別是C女士的個人隱私。」

蔡徐坤發文解釋與C小姐的戀情。（微博截圖）

蔡徐坤被傳睡粉絲，現正在舉辦演唱會。（微博圖片）

另外，蔡徐坤工作室亦緊接發文，指已將涉嫌侮辱誹謗的證據提交法院立案，後續會根據法院庭審進度及時披露。

，蔡徐坤工作室亦緊接發文，指已將涉嫌侮辱誹謗的證據提交法院立案。（微博截圖）

蔡徐坤在微博認愛發文一出，立即登上熱搜第一位，出Post而是分鐘更已經累計十萬個留言。同時有網民發現，央視網站、APP、社交網等平台已將所有蔡徐坤相關視頻下架，而另視訊平台社交網亦搜尋不到蔡徐坤相關内容，似乎醜聞一事令他被多方封殺。