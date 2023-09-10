矚目配角｜黃夏蕙拍《艷鬼發狂》險死：威哋卡住我條頸

黃夏蕙演妓女遭移花接木全裸呻笨 墮樓戲意外被兩條威吔纏頸險死//黃夏蕙拍戲演妓女唔用替身 高處墮下兩條鋼絲威吔纏頸險斃命

黃夏蕙年輕時是運動健將，跳遠、跳高、籃球樣樣皆能，唯獨不喜歡讀書，求學期已做特約演員。中學畢業後，黃夏蕙參選工展會小姐，至1955年正式踏足娛樂圈，但不久便因與胡百全拍拖而退出。

不過，演藝團火一直未滅，1960至1990年代以名媛身份夥拍粵劇界人士，出演粵劇響應救童助學運動；之後又參演電視劇和電影，雖然多做配角，但仍全程投入演出。訪問中，黃夏蕙憶起拍戲時一段瀕死的經歷，記憶有點偏差，拍檔不是她口中的李修賢，而是1984年由蕭玉龍主演的《艷鬼發狂》，戲中她飾演一名妓女Susan，一場掃黃行動，她為逃避警察追捕危站大廈外，結果與蕭玉龍雙雙由高處墮下，黃夏蕙被鋼絲威吔纏頸險窒息斃命，驚險萬分！

黃夏蕙在1984年參演《艷鬼發狂》。《（影片截圖）

戲中飾演一名妓女，還要唱一小段粵曲。（影片截圖）

回憶這一幕，黃夏蕙仍猶有餘悸，「我最唔開心係拍一套猛鬼唔知乜鬼嘢（《艷鬼發狂》），我幾乎死嘞！我做一個….雞竇，李修賢（蕭玉龍）做幫辦去追雞（妓女），啲雞走，嗰時我就做龜婆，（導演）問我怕唔怕高，我跟本就好畏高，搵咗幾個人做替身都唔似，我就頂硬上都要拍，因為細個好鍾意柏戲。」重溫舊片段，目測有三、四層樓高，雖然有威吔、地墊等安全措施，但下墜時黃夏蕙意外被鋼絲威吔纏頸，「兩個一齊好高跌落嚟，佢條威哋卡住我條頸，好彩時間快，唔係我都死咗，嗰剎那卡住，兩條威吔，工作人員都睇我死唔死得，我話唔死得。」

《艷鬼發狂》由蕭玉龍和王小鳳主演。（影片截圖）

這場墮樓戲，黃夏蕙差點被威吔勒死。（影片截圖）

+ 9

她感嘆當年自己不是女主角，好多事都身不由己，續道：「以前乜都要自己，唱《鳳閣恩仇未了情》又係冇人唱到，又要自己配音。我嗰時唔識呢啲，我係特約又唔係主角，自己鍾意拍戲嘛。」戲中一幕全裸女屍，原來是被人「移花接木」，「個頭係我，但個身唔係，啲人同我講話我全裸，我話係就值錢啦，我都唔知嗰時特技可以咁做，自己都蠢，唔識呢啲嘢，係就發達嘞，我嗰時身材咁靚。」

黃夏蕙回憶墮樓戲仍猶有餘悸。（葉志明攝）

原來仲有一幕扮死屍全裸，但只係被移花接木。（葉志明攝）

場地提供：Studio Meta