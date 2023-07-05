Estée Lauder家族香港曾孫新抱有喜　千金小姐變超級名媛只得28歲

林建岳的長女林恬兒貴為香港頂級名媛，朋友圈非富則貴！日前，她就分享參加化妝品帝國Estée Lauder雅詩蘭黛創始人的曾孫Josh Lauder的太太Katherine Chan陳頌廉的Baby Shower，據知陳頌廉同樣是香港千金小姐，父親陳健曾在高盛工作多年，如今是Argyle Street的聯合創始人、合夥人、CIO，也是一些跨國上市公司的董事／顧問。

Katherine Chan由千金小姐變超級名媛。（IG/@emilylam.ho）

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根據linkedin上的公開資料，現年28歲陳頌廉2005年到2016年在香港弘立書院（ISF）就讀，是香港最貴的國際學校之一。2016年從ISF畢業後，Katherine 考上了沃頓商學院，期間2019年作為交換生去倫敦政治經濟學院讀了一年。主攻管理、行銷和運營。她曾在新加坡、中信銀行上海分行等地實習，畢業後在麥肯錫諮詢公司工作了將近三年的時間。而她的老公Josh Lauder作為市值高達880億美金（約6900億港元）約雅詩蘭黛家族的第四代，行事風格頗為低調。二人同為畢業沃頓商學院，大學戀愛三年、畢業後訂婚、兩年後結婚，如今已是準父母，絕對是人生勝利組！

超級名媛！（IG/@emilylam.ho）

一對新人（右二）！（IG/@emilylam.ho）

二人今年在香港補擺婚禮時，現場名流非富即貴，賭王四太梁安琪的兒女何超欣與何猷君也出席了婚禮，還有林建岳的女兒林恬兒夫婦，巴菲特的孫媳婦亦是座上客。

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