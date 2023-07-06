李玟去世｜有能力為媽媽買樓最開心　李玟認做女兒最驕傲的一天

華語樂壇天后李玟（CoCo）昨 （5） 驚傳死訊，終年48歲，其胞姊李思林在社交平台已證實該消息，震驚兩岸三地娛樂圈。在鏡頭前CoCo歌聲了得個性開朗，是一位充滿正能量的歌手，而私下的她更是一位相當孝順的女兒，出道多年曾表示自己最快樂的一天是有能力為媽媽買房子，直言媽媽就是她的全世界。

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李玟離世消息，震驚兩岸三地娛樂圈。（李玟微博圖片）

CoCo曾在綜藝節目《我是歌手》表示：「我出生之前的幾天，我爸爸就是突然生病過世，從小就是媽媽一個人很辛苦的把我們三個孩子養大。」正因為如此所以媽媽就是她的全世界，有感媽媽照顧三個小朋友相當辛苦，所以當她有能力的時候，就會去實現媽媽的夢想。

李玟在未出世前爸爸已經離世。（影片截圖）

媽媽就李玟的全世界。（影片截圖）

在1998年的時候CoCo已經是大紅大紫，早獲肯定其百變天后的地位，當時的她已有能力照顧媽媽。早年曾接受媒體訪問時，她就揚言自己最快樂的一天就是為媽媽買夢想中的房子，讓媽媽好好享福，就是她做女兒最驕傲的一天，而她亦表示媽媽更是她NO.1的粉絲,非常喜歡看她的表演，在提及媽媽的過程中，她不時感傷落淚，可見媽媽對她來說是多麼的重要。另外，據有知情人士指出，CoCo其實早已立好遺囑，將所有財產都會留給最心愛的媽媽。

李玟講起媽媽就傷感。（影片截圖）

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