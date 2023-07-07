73歲黎彼得近況曝光極致回春超精神　被鍾志光取代角色仍合體拍片

現年73歲的黎彼得（Peter）早前入院做「通波仔」手術，因經濟拮据曾嘗試致電無綫高層珍姐（曾勵珍）求助，惜不獲理會，幸得富商大劉（劉鑾雄）資助手術費及生活費，加上契仔黃宗澤（Bosco）接濟才度過難關。黎彼得受訪表示心灰意冷，不願搖尾乞憐，與TVB仍有約在身都照到ViuTV拍劇。

黎彼得早前做通波仔手術。（訪問截圖）

完成手術經休養後的黎彼得精神狀態已回復不少，仲可以夥拍好友鍾志光、「屯門王子」鄧英敏等人拍片。近日內地網紅「廣東阿包」與「御用鬼佬」布偉傑拍抖音片，片中鍾志光先衝入場打招呼，之後久未露面的鄧英敏亦緊隨現身，最後由黎彼得壓軸出場。

鍾志光頂替黎彼得加入大四喜。（鍾志光facebook）

黎彼得戴上白色Cap帽，身穿白色恤衫，明顯發福了少少，但見他面色紅潤，病樣不再，超級精神爽利，看來早已放下與TVB的恩怨重新出發，令人放下心頭大石。黎彼得更與友人高唱《浪子心聲》，中氣十足，看來確實已回復精神。

鍾志光是新大四喜成員。（影片截圖）

黎彼得當時因病離開《愛·回家之開心速遞》劇組，由鍾志光頂替他加入「大四喜」成為新成員。雖然鍾志光頂替黎彼得的角色，不過兩人沒有因而尷尬，反而仲一齊拍片，皆因黎彼得曾親揭重病時鍾志光常陪伴左右，雪中送炭，鍾志光因而深得其信任，故兩人友誼穩固，不會因角色擘面。

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