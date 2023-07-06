我愛你｜梁家輝隔空放閃太太現心心眼　每日都會講我愛你：數十次

由影帝梁家輝﹑影后葉童主演的電影《我愛你》大受好評，電影目前上映第16日（6日）已累積逾3億票房，相當厲害。在電影中梁家輝是一位痂情丈夫，對患有疾病的太太不離不棄，相當感動人。而在戲外的他同樣是一位好男人，近日其在綜藝節目《食萬八千里》中自爆會每日都會同太太講我愛你，隔空放閃曬恩愛令在旁主持人都深感肉麻。

《我愛你》大受好評。（《我愛你》微博圖片）

在電影《我愛你》中謝定山（梁家輝飾）與趙歡欣（葉童飾）是一對夫妻，面對妻子受到疾病困擾，他不但沒有離棄還盡心照顧對方，將痴心好丈夫一面演得淋漓盡致。電影除了感染觀眾令大家淚流滿面之外，連梁家輝本人都看到流下男兒淚。戲內他是一位好好先生，戲外他亦如是，與太太江嘉年一起走過36年日子，依然恩愛。

這一幕觀眾看得心碎。（影片截圖）

80年代梁家輝演藝事業遇上低潮被封殺，在無戲可演的情況之下，他就走去擺攤，此時的江嘉年不但沒有離棄她，還陪伴他度過難關，最終她還答應嫁給這一位窮小子，婚禮一切從簡。對於江嘉年的不離不棄，梁家輝都看在眼裡，即使現在二人已是老夫老妻，雙方都愛着大家，初心不變。

梁家煇在節目中自爆是吃醋王。（影片截圖）

即場打電話給太太。（影片截圖）

而罕有提及家庭事的梁家輝，在節目中更自爆恩愛事，揚言自己會經常留意太太的動向，更會一日之內講數十次恩愛說話：「我是醋王，老婆也幹活，常年離家，所以我經常要檢查，突擊檢查。（每天都給太太打電話說想你愛你嗎？）數十次，因為我一直想知道她在幹什麼。」而他更是按耐不住，當着大家面前同太太說：「想你哦，愛你哦。」恩愛程度閃瞎在旁主持人。

同太太一起走過36年日子，依然恩愛。（chloe_leungoe＠IG）