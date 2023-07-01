我愛你｜惠英紅自認獎項對演員重要　望衝三金︰望着那個目標衝

影后惠英紅曾塑造多個經典角色，均演得入型入格，令觀眾留下不少深刻印象。最近主演的新作《我愛你》上映，同樣深受觀眾喜愛，目前累積票房逾2億人民幣，相當厲害。而拿獎無數的她，更一直視拿「金雞獎」為目標，望集齊三金（金馬獎、金像獎、金雞獎）有個大滿貫，為了此目標她公開揚言不急於尋找另一伴，反而想獎項快點來到身邊。

《我愛你》大受歡迎。（《我愛你》微博圖片）

出道多年的惠英紅演技早備受肯定，每每塑造的角色都非常能感染觀眾。是次在電影《我愛你》中，與內地實力派演員倪大紅組CP，大談黃昏戀，將老年人純純的愛表現出來，感動不少觀眾。在電影中她能找到另一半，而戲外的她雖然仍渴望愛情，但完全不著急，因為比起愛情她更著急的是事業上追求。

早前紅姐接受內地媒體訪問時表示：「多拿獎，尤其是想拿金雞，衝三金。對一個演員來說，獎是非常重要的，我還是望着那個目標衝啊！」她在電影進行路演時更表示：「我今年63歲，我還有很多時間等我的老伴，可是金雞難求，我還是希望金雞先到手。」可見「金雞獎」對她來說是多麼的重要。

惠英紅不著急找另一伴。（影片截圖）

惠英紅以「金雞獎」為目標。（《我愛你》微博圖片）

而《我愛你》票房高收，口碑極好，在「豆瓣」平台更獲得7.9高分，是一部相當高品質的電影。眼見電影如此成功，惠英紅的「金雞夢」亦不是沒有可能，讓不少網友認為好大機會能憑該電影封后，到底能否夢想成真，我們就拭目以待。

豆瓣平台獲得7.9分。（網上截圖）