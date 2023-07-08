林珊珊與女兒為媽媽賀壽　唔只巨星級舅父狄龍家族原來有11位藝人

林珊珊與前香港游泳代表李啟淦婚後誕下大女李澄（西瓜）及細女李怡（野人），不過這段婚姻僅維持5年就離婚收場，兩個女兒由林珊珊獨力撫養，三母女感情要好。日前野人在IG曬出一家人一起為婆婆賀壽的照片，並寫道：「婆婆生日有食神。又叉燒又流沙飽又芋角又甜品，之後再同表妹行街，哈。今個月洗多咗啦。」相中所見，已滿頭白髮的林老太面色紅潤，老當益壯，三代同堂的畫面溫馨有愛！



三代同堂！（IG@yehyan426）

其實林老太正正就是狄龍的親家姐，而他們家族原來有11位藝人，絕對是圈中名副其實的明星家族。林老太育有兩子一女，大女林珊珊是著名經理人，而林珊珊的女兒李澄（西瓜）現時任職電台 DJ，野人就是一位瑜伽導師及能量治療師，曾上過不少綜藝節目。至於兩個兒子林海峰及林曉峰同樣都是藝人，林海峰除了是電台DJ之外，亦是歌手、演員，他的太太就是歌手彭羚。而林曉峰同樣瓣數多多，近年在內地發展亦相當順利，林曉峰前妻康子妮原本是一位演員，婚後淡出幕前，離婚後康子妮投身保險界，短短一個月就成為Top Sales，相當犀利！

明星家族！（微博@林曉峰lo）

而狄龍更是著名武打影星，他的太太陶敏明當年亦是一位演員，當年只有14歲的陶敏明與狄龍相識相戀，兩人拍拖五年後正式拉埋天窗，而陶敏明亦自此息影，專心相夫教子。兩人的兒子譚俊彥子承父業，入行成為演員，更憑劇集《換命真相》獲得《萬千星輝頒獎典禮2021》「最佳男主角」獎和「馬來西亞最喜愛TVB男主角」獎，成為「雙料視帝」！而譚俊彥太太任祉妍亦曾是演員，兩人在內地拍劇時相識相戀，至2015年結婚，婚後育有一仔一女，一家四口幸福美滿。

Shaun在父母狄龍及陶敏明見證下成為雙料視帝！（視覺中國）

幸福！（微博@譚俊彥）