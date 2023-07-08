靈戲逼人｜劉芷玲演孫女阿麗搶鏡獲讚　從小總是抱怨自己沒有運氣

無綫新劇《靈戲逼人》故事講述流行曲音樂人丁一駿 (張振朗飾) 不時被惡夢纏擾，及後捲入抄襲醜聞，遂搬到小村暫住兼散心。張振朗無意間打開村屋內的大戲舊衣箱，放出花旦女鬼雲柳芳 (龔嘉欣飾)。龔嘉欣本為九十年代的粵劇花旦，卻因意外離世。龔嘉欣失去了生前的大部份記憶，一心只想尋回昔日意中人曲行雲。張振朗為助龔嘉欣了結心願，答應幫忙，一人一鬼於相處過程中互相扶持，漸生情愫。

張振朗為龔嘉欣找下落不明的舊情人。（劇照）

劇集至今播出了5集，在劇中飾演「龍鳳陞劇團」學員，曲行雲 (張振朗飾) 孫女阿麗的劉芷玲 (Sabrina)，雖然不是主要角色，卻因為甜美的樣貌和清麗脫俗的氣質，引起了網民的注意，有網民在討論區大讚她：「正呀」，並把她在劇中的演出截圖欣賞。昨日她亦有於IG post了她參演該劇的拍攝花絮，為劇集宣傳。

劉芷玲。(ig圖片)

劉芷玲寫道：「大家有冇看呀～今晚有我唱同做水袖的部分 (着上去之後：哇個水袖真係咁長？) 其實之後都有好多，收到劇本後，我不斷問係咪真係要我唱？因為我真係唔識，不斷好緊張。喺遇到呢部劇之前，我從來冇覺得自己人生有咁幸運過，從小總是抱怨自己沒有運氣，遇到呢部劇後，我總是會說，我真的很好運，真的很感謝。可能做得唔夠好，但我真的有很熾熱的心，想去做好。」不少網民都留言讚她靚女和演得好。

劉芷玲青春無敵。(IG圖片)

劉芷玲出生於2000年，童星出身的她在正式成為藝人前已曾參演過無綫劇集，她是2021年無綫電視藝員訓練班學員，畢業後加入無綫電視。今年22歲的Sabrina至今演出過10套TVB劇，亦逐漸多人認識，愈來愈多演出機會，青春無敵的她，前途無可限量。

劉芷玲長得一臉稚氣。(IG圖片)