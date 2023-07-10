靈戲逼人劇情20集每日更新｜張振朗龔嘉欣夢中親吻　蔚雨芯出軌?

《靈戲逼人》故事大綱：流行曲音樂人丁一駿(張振朗飾)不時被惡夢纏擾，及後捲入抄襲醜聞，遂搬到小村暫住兼散心。張振朗無意間打開村屋內的大戲舊衣箱，放出花旦女鬼雲柳芳(龔嘉欣飾)。龔嘉欣本為九十年代的粵劇花旦，卻因意外離世。龔嘉欣失去了生前的大部份記憶，一心只想尋回昔日意中人曲行雲。張振朗為助龔嘉欣了結心願，答應幫忙，一人一鬼於相處過程中互相扶持，漸生情愫……怎料有人得悉龔嘉欣鬼魂之事，惟恐她當年的死亡真相曝光，決定不擇手段亦要掩飾一切……

《靈戲逼人》第六集劇情 (07/10) 蔚雨芯賤格出軌

龔嘉欣確信行雲有家室，大感失落，張振朗發現劉芷玲的母親似有古怪……在蔚雨芯暗中推動下，阮浩棕的劇團與李日朗達成合作表演。劉穎鏇擔心唱功未達水準，大感壓力。張振朗不滿蔚雨芯撮合阮浩棕劇團與李日朗合作，兩人大吵一場；龔嘉欣勸服張振朗向蔚雨芯道歉。蔚雨芯獨自到酒吧飲酒卻遇上李日朗，回想起二人的前事，在醉意下與李日朗擁吻；龔嘉欣為了不讓張振朗發現這一切，用法力令酒吧停電，成功暪騙張振朗。龔嘉欣亦突破限制，能自行進入張振朗的手錶。

蔚雨芯賤格出軌。（劇集截圖）

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《靈戲逼人》第七集劇情 (07/11) 爺爺貴並唔係行雲

龔嘉欣入夢教劉穎鏇唱功，令劉穎鏇克服不足之處。張振朗、龔嘉欣隨劉芷玲之母到護理院探劉芷玲的爺爺貴。龔嘉欣以為終於找回行雲，可惜最終沒有見到他。張振朗提醒阮浩棕小心李日朗，阮浩棕卻認為張振朗有偏見。龔嘉欣再次勸張振朗找蔚雨芯道歉，卻令張振朗得知李日朗與蔚雨芯的前事。李日朗以藉口取消與阮浩棕劇團合作。阮浩棕、張振朗互吐苦水。張振朗喝醉回家，怪責龔嘉欣暪着自己看見蔚雨芯與李日朗擁吻……張振朗帶龔嘉欣到護理院見貴，發現一直誤會了貴就是行雲……

《靈戲逼人》第八集劇情 (07/12) 張振朗沉冤得雪

劉芷玲的爺爺有一部Walkman，是行雲的舊物，龔嘉欣看着，憶起與行雲的往事……李成昌因搞砸阮浩棕劇團與李日朗合作，深感後悔，在江欣燕推動下，終向阮浩棕道歉。龔嘉欣暗中推動阮浩棕報復李日朗，在劉穎鏇、吳子冲幫助下，成功讓李日朗講出，誣衊張振朗抄襲與利用劇團的真相，名譽掃地。張振朗擔心李日朗與蔚雨芯的關係被公開，趕往阻止……張振朗與蔚雨芯和平分手，張振朗感失落。龔嘉欣為支持他，入夢令張振朗回復心情，兩人竟能在夢境中觸摸對方。

《靈戲逼人》第九集劇情 (07/13) 石敢當石碑有第二個靈魂？

張振朗從寄賣店買了大量有關廣州的舊物送給龔嘉欣，龔嘉欣從舊物中發現行雲的物件……吳子冲為讓劇團再次蓬勃起來，利用抽獎的方式招募新學生，但這令阮浩棕感不滿，二人起爭執，吳子冲更稱要退出劇團。龔嘉欣、張振朗追查行雲的物件，查出舊物賣家應與行雲有關係，張振朗對此有保留。劉穎鏇為令阮浩棕、吳子冲和好，以超高難度的替身動作與阮浩棕打賭……謝雪心利用人脈，成功勸服學生家長。張振朗駕車時，不小心撞到村內的石敢當石碑受傷……

《靈戲逼人》第十集劇情 (07/14) 張振朗龔嘉欣夢中親吻

石碑碎裂，阮嘉敏的父親閻小菲勸村民盡快湊錢修補。江欣燕突然失蹤，阮浩棕、李成昌四處尋找，李成昌更因而受傷。江欣燕與謝雪心一同回來，原來只是虛驚一場；江欣燕及後向李成昌道出自己突然不知所蹤的真相。張振朗自撞車受傷後，得龔嘉欣悉心照顧，兩人關係變得更好。龔嘉欣為張振朗表演舞蹈，張振朗不禁被吸引，在夜深發夢時與龔嘉欣親吻。張振朗在夢中對龔嘉欣有遐想，差點被她發現，着龔嘉欣近日都不用入夢幫忙。阮浩棕藉訊息邀約張振朗去露營，龔嘉欣代為答應。

《靈戲逼人》1-5集劇情

靈戲逼人劇情1-5集｜龔嘉欣咁快魂飛魄散？張振朗仲要誤會佢

龔嘉欣本為九十年代的粵劇花旦，卻因意外離世。（劇照）

《靈戲逼人》11-15集劇情將於7月17日更新

《靈戲逼人》16-20集劇情將於7月24日更新

《靈戲逼人》角色對照表

張振朗飾演丁一駿 謝雪心飾演于明 李岡飾演老趙

龔嘉欣飾演雲柳芳 阮嘉敏飾演閻若琳 陳勉良飾演九叔

劉穎鏇飾演葉敏敏 魯振順飾演閻小菲 吳香倫飾演玲瓏鳳

阮浩棕飾演方浩東 江富強飾演陳達威 陳榮峻飾演明忠叔

吳子冲飾演呂智傑 張韡騰飾演張家球 周麗欣飾演美蘭

蔚雨芯飾演張皓晴 李啟傑飾演余子軒 鄧永健飾演卓賢

李成昌飾演方雪海 李日朗飾演Eric 吳瑞庭飾演江昊羽

江欣燕飾演李惠卿 羅毓儀飾演周允 李海生飾演才