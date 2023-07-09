黃宗澤自爆名下擁八架珍藏車　最貴絕版古董車升值達300萬

黃宗澤（Bosco）最近上好友蝦頭及連詩雅的網上節目《絲打圍佬》大談現階段的擇偶條件、興趣及事業發展。主持人連詩雅在節目一開始坦言超級喜歡黃宗澤的演技，就連老公陳家樂也一早知道！

Bosco上大談現階段的擇偶條件！（節目截圖：絲打圍佬）

Bosco分享從小不喜歡與其他小朋友玩耍，只喜歡自己一個玩，就連遊樂場都是自己一個去。不過直到中學階段有所改變，當時他認識到一班好朋友，至今仍然保持相當友好的關係！好朋友都知道他過往小學階段喜歡玩鐵皮車，而且十分享受看卡通片叮噹，相信隨意門時光機等法寶，恍如大細路，所以他們都稱呼Bosco為「黃三歲」！

Bosco分享從小不喜歡與其他小朋友玩耍！（節目截圖：絲打圍佬）

眾所周知愛車如命的Bosco，一向熱愛收藏古董車，一看到古董車就會流晒口水，完全不容許有損傷。他自爆收藏最貴的汽車價格高達300萬，而目前他說已經有八架車，並非全部是古董車，有些是公司車，有些是以往買下其他牌子的汽車。他回想起第一架古董車大概是10萬元，叫MG，也曾經在中環遮打道古董車展示一次。

Bosco自爆絕版古董車升值300萬！（節目截圖：絲打圍佬）

Bosco表示每當朋友要上他的古董車，自己就會特別告訴朋友要小心，還會親身指導坐姿應該要怎樣，首先必須要臂部坐下去，再抬起腳，縮放下來，便不會造成任何破損了！另外，Bosco分享一個小習慣有陣時睡不着的時候，就會跳上自己的車開開引擎，聆聽車子的聲音，還會刻意去聞一下皮革氣味，直言這種行為很過癮！

Bosco現時屬於單身。（IG@boscomine)

Bosco拍攝不少劇集都要駕駛型車。（IG@boscomine)

至於現在擇偶條件，Bosco則表示：「如果女孩喜歡車，我當然開心，因為有共同嘅嗜好，也不會阻止你買車。」而目前指令最自己心動的女孩首要要得到黃媽媽准許，隨即他又分享：「首先個性開朗，孝順，獨立，絕對不能黐身，也不能太撒嬌！」他直言可以不生小朋友，沒有下一代也沒有關係！最後他坦言現階段最希望事業為主演出多一些劇集！

一年多前，Bosco新入手古董車Ford Mustang Shelby GT500。（IG@boscomine)

產於1967年屬於絕版車。（IG@boscomine)