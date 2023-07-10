羅家英美國探望多年不見三妹心情激動　姨甥女似足舅父笑容好一致

現年76歲的羅家英曾兩度戰勝癌魔，早前被網友在佛山牙科醫院野生捕獲，盛夏穿上鴨綠色羽絨保暖，似乎頗為怕冷。不過，家英哥精神不俗，近日去美國費城探親，與多年沒有見面的三妹羅素貞相聚，親情可貴。



羅家英有五兄弟妹，是家中長子，1958年十二歲的羅家英在雞寮影全家福。（香江梨園專頁）

十九歲時與父親合照。（香江梨園專頁）

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羅家英前日（8日）在社交平台分享旅行照片，與家人影大合照心情尤其激動，寫著：「去了費城探望三妹一家，多年沒見，特別開心，去了博物館，三百年舊街，琳琅滿目，美不勝收。」由於相片沒有標明誰是三妹，《香港01》向阿姐汪明荃了解，她以短訊回覆：「戴上紅帽的是妹妹，其他是妹妹的女兒及孫兒。」俗語有謂「外甥多似舅」，見染上金髮的姨甥女五官輪廓均與家英哥極似樣，見她坐在舅父身旁，連笑容都好一致。

羅家英近日去了費城探望三妹（粉紅帽）一家，多年沒見，特別開心。（IG@hangtonglaw）

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羅家英原名羅行堂，出身粵劇世家，四伯父羅家樹為「打鑼王」，父親羅家權（羅仕乾）號稱「生紂王」，而堂兄羅家寶則以「蝦腔」聞名。 羅家英一家共有五兄弟姊妹，他是家中長子。1949年一家隨父往移居香港，後因家道中落，由灣仔堅尼地道搬住觀塘雞寮居住。羅家英8歲已跟隨父親學習粵劇基本功架，長大後雖明白到當時粵劇在香港的發展已走下坡，但他仍堅持粵劇演出，一步步圓夢成為大佬倌，更與汪明荃因合作粵劇互生情愫，2009年正式結為夫妻。

羅家英早年不時公開向汪阿姐示愛，但都被翻白眼對待，直到02年汪阿姐患上乳腺腫瘤時，家英哥不離不棄，並乘機求婚。(汪明荃ig)

去年汪明荃在澳門出騷，好有孝心拜祭家英哥的爸爸和大媽，「24/05/2022 #澳門的第l6天 早晨要做檢測。約了阿鵬一起去拜山『孝思園』家英哥的爸與阿大媽都葬在那里（裏），一年一次拜祭。還跟二嫂和群妹一次去了觀光塔南湖明光飲茶。」獲網民大讚是中國好媳婦。

阿姐去年到澳門拜老爺，好孝心。(汪明荃ig)

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羅家英與汪明荃恩愛片段：