李玟10億遺產掀爭奪戰　傳分居夫欲推翻遺囑成第一繼承人

國際歌后李玟（CoCo）受抑鬱及癌病煎熬，身心不堪負荷，7月2日在家中輕生，送醫搶救3日後與世長辭，享年48歲。有傳李玟生前已立好遺囑，10億遺產由媽媽繼承，不過日前內地名嘴宋祖德在微博視頻中爆料，有娛樂記者向他透露，稱李玟老公已找律師推翻遺囑，對此李玟二姊李思林亦有作出回應。

有傳李玟生前已立定遺囑，10億遺產全歸86歲母親。（李思林IG）

內地名嘴宋祖德爆Bruce想推翻遺囑。（影片截圖）

宋祖德透露李玟的老公Bruce經濟實況非如外界想像般富貴，每月工資僅幾萬塊港元，也就是年收入近幾十萬港元，但由於香港物價高，房租基本上約五萬至十萬港幣（約20萬至40萬台幣）只能租得起一個普通一房一廳。而Bruce已經失業兩年，都是靠著李玟養。Bruce生性風流，多次被指出軌，即使分居仍遲遲不肯簽離婚協議，就是想從李玟那拿到錢。如今李玟離世，Bruce便想找律師推翻李玟的遺囑，他便能成為李玟遺產法定第一繼承人。對此，李玟的二姊李思林回覆傳媒時說：「我不是Bruce代替不了他，自己去問他吧」。

李玟與Bruce已分居多時。（李玟微博）

有傳Bruce其實非外界所指的富貴。（李玟微博）

另外，李思林希望為妹妹李玟在中、台兩地建立一個紀念碑，或者紀念場地，由家屬提供李玟生前具有紀念意義的演出服裝、照片等收藏，讓歌迷可以緬懷這位一代歌后！