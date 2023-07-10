2023陸劇推薦｜7套古裝劇暑假上架：迪麗熱巴安樂傳、肖戰玉骨遙…

2023年已經過了一半，最令劇迷開心的就是下半年眾多男神、女神紛紛回歸，像是迪麗熱巴、龔俊主演的《安樂傳》，還有楊紫的《長相思》與肖戰的《玉骨遙》都有機會在2023暑假播出！



下列整理7部有望定檔於暑期上架的古裝陸劇片單！（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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一、《七時吉祥》

古裝神話輕喜劇《七時吉祥》，改編自九鷺非香的小說《一時衝動，七世不祥》，由丁禹兮、楊超越領銜主演，預計7月15日播出。劇情圍繞在姻緣閣小仙祥雲和仙君初空，兩人在意外之下牽起了紅線，因此被綁定成為七世情緣的歷劫仙侶。

二、《安樂傳》

古裝傳奇陸劇《安樂傳》，改編自星零的小說《帝皇書》，由迪麗熱巴、龔俊主演，預計7月18日播出。劇情圍繞在御命欽定的太子妃帝梓元，因為舉家滅門而化名任安樂蟄伏10年，為得就是調查真相為家人平反。沒想到過程中又與太子韓燁相識，兩人憑藉智慧攜手破了科舉舞弊案、江南賑災糧貪污案，最後也為蒙冤十年的帝家軍昭雪。

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三、《玉骨遙》

《玉骨遙》改編自滄月原著小說《朱顏》，由肖戰、任敏領銜主演，預計7月27日播出。故事講述孤高清冷的空桑世子時影，因為一花之恩與赤族郡主朱顏成為師徒關係，兜兜轉轉下結了不可分離的夙緣，兩人一起守護空桑王朝。

四、《長相思》

有望在7月播出的古裝神話陸劇《長相思》，改編自桐華的《長相思》三部曲，由楊紫、張晚意、檀健次、鄧為主演。劇情圍繞在軒轅王姬與蚩尤之女高辛玖瑤，在歷經磨難後決意化名小六，以醫師身份住在清水鎮行醫，一次意外救下了九尾狐塗山璟，並周轉於九頭妖相柳、玖瑤的表哥顓頊身邊，多角戀發展令劇迷們相當期待。

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五、《蓮花樓》

古裝武俠陸劇《蓮花樓》，改編自藤萍的武俠小說《吉祥紋蓮花樓》，由成毅、曾舜晞、陳都靈主演，有望在8月播出。成毅在劇中一人分飾神秘的蓮花樓樓主李蓮花，以及四顧門門主李相夷兩角，在闖蕩江湖的過程也解開身世之謎。雖然《蓮花樓》是大男主戲，但成毅和陳都靈仍有一些愛情戲，同樣令人期待。

六、《花轎喜事》

《花轎喜事》改編自席絹的小說《上錯花轎嫁對郎》和《請你將就一下》，由田曦薇、敖瑞鵬主演，預計8月播出。劇情如同劇名，講述在揚州城內，有兩名小姐同時出嫁，迎親隊伍卻在一場大雨中不小心扛錯花轎，兩段陰差陽錯的姻緣就此展開。

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七、《大宋少年志2》

古裝諜戰陸劇《大宋少年志2》，由張新成、周雨彤、王佑碩、蘇曉彤、鄭偉、付偉倫領銜主演。劇情圍繞在六位少年組成的秘閣「第七齋」，講述他們在一次次生死任務中，彼此團結互助、信任、成長，最終為了國家大義而奮戰。

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