張栢芝破天荒首度拍YouTube節目力撐「鏡姐」　私下真面目任睇

43歲張栢芝（Cecilia）近年在內地發展得風生水起，參與不少綜藝節目及直播帶貨，憑藉精緻的外貌圈粉無數。最近栢芝工作十分忙碌，先在《灣區升明月》音樂晚會大開金口，唱出《星語心願》，結束後飛往重慶及出席巴黎品牌活動，fit爆狀態即刻引起網友熱議，大讚栢芝臉部完全無皺紋，加上雪白肌膚，絕世顏值不受歲月影響，仿如重返16歲。

現年43歲的張栢芝，日前出席活動，外貌看來凍齡。(IG@cecilia_pakchi_cheung)

張柏芝破天荒首度拍YouTube節目力撐「鏡姐」。(節目「鏡生活」)

最近張栢芝破天荒拍YouTube節目「鏡生活」，力撐Emily頻道。Emily是栢芝經理人，中文名周靜儀。她陪伴張栢芝從二十歲進中國星直至今天，並且是張栢芝兩個兒子的契媽，圈內人都會稱她為契媽。Emily曾受訪表示過：「栢芝的變化我都看在眼裡。她現在年紀大一點，又當了媽媽，脾氣也慢慢改變了，做事情之前會想一想，沒那麼衝動。但她還是和以前一樣講義氣，就算不熟悉的人遇到麻煩也會去幫。其實她心裡很清楚，有些人是為了某些原因才接近自己的，但她無所謂，大家開心就行。」Emily在YouTube頻道笑稱以前自己一向不出鏡，現在要以「鏡姐」之名當YouTuber，目前已經有3600位訂閱者。

Emily是栢芝經理人，中文名周靜儀。(節目「鏡生活」)

Emily陪伴張栢芝從二十歲進中國星直至今天，並且是她兩個兒子的契媽。(節目「鏡生活」)

Emily現在要以「鏡姐」之名當YouTuber，目前已經有3600位訂閱者。(節目「鏡生活」)

「鏡姐」在過去的兩星期內發佈了幾段的影片，當然少不了有栢芝出現。影片中栢芝分別在《灣區升明月》音樂晚會及重慶出席活動前在車上的路程及飯店期間，毫無掩飾表現私下真面目任觀眾睇。栢芝在公在私都表現得相當親民，同工作人員及粉絲有講有笑，合照無任歡迎，而自家時裝品牌深受喜愛，難怪紅足超過二十五年，仍然是大家的女神。

栢芝毫無掩飾表現私下真面目任觀眾睇。(節目「鏡生活」)

栢芝相當親民，同工作人員及粉絲有講有笑，合照無任歡迎。(節目「鏡生活」)

栢芝自家時裝品牌深受喜愛。(IG@SeeCeciStreet)

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