曾志偉重返TVB後有四大功績　收視未必最理想不過突破革新先重要

最近有網民在討論區上以「曾志偉為TVB做了三大最偉大的事」為題開設討論，樓主就只post出兩件事，包括「2021年選了宋宛穎做香港小姐冠軍，同年選了炎明熹做聲夢冠軍」，不過就引起大批網民有異議，認為曾志偉其實真正的功績並不是這兩個。



在2021年2月9日，曾志偉正式回到TVB上班，開始進行一連串改革。以下將會為大家數數曾志偉重返無綫（TVB）後的四大功績。

曾志偉重返TVB做咗唔少嘢。（葉志明攝）

1. TVB與四大唱片公司破冰

2021年2月24號，TVB與四大唱片公司（現在環球收購了EMI）正式破冰，曾志偉在TVB舉行《音樂永續 樂壇共享》記者會，請來四大唱片公司高層與及高手，希望讓樂壇百花齊放。促成這次計劃，志偉接受《香港01》訪問時候表示並沒有用了很長時間：「一啲都唔艱難，大家都知呢個世界咩都講雙贏，因為唱片業希望能夠喺TVB出現，我哋綜藝都想多啲歌手出現，就好似男女嘈交拎起電話大家點，然後一齊坐低傾下計，一對唔覺意鬧交但好想復合嘅情侶一樣，今次唔只係一拍即合，頭先大家食飯都好開心，話11年冇入過嚟，大家都講以前，將美好回憶拎返嚟。」

外界盛傳《聲夢娛樂》的歌手未來並不明朗，但在記者會中志偉在台上直言希望四大唱片公司和星夢娛樂的歌手們可以同台合唱，大派定心丸。（葉志明攝）

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2. 大搞綜藝 重開《獎門人》

曾志偉當時立即改革綜藝節目，推出「九大綜藝」，雖然並不是每一個節目都有好成績，但至少讓人看出改革的誠意。在這些綜藝裡面，他自己落手落腳做的《獎門人》更是最成功的一環，除了勾起港人的回憶，收視亦非常好，更不時有廣告商贊助。

《獎門人》的確係好收視。

3. 重整J2更添年青色彩

J2ers以年輕人為骨幹，製作後生仔市場的節目，當中一班女藝員青春可人，大有潛力，拍攝了多個以年輕人為市場的節目，雖然收視未必有好大提升，但至少讓觀眾有多個選擇。

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4. 《中年好聲音》開拓新市場

《聲夢傳奇》的成功，令TVB再接再厲搞真人騷歌唱節比賽，《中年好聲音》內裡的參賽者大多有故事，令觀眾的追看性更大。而節目亦成功造了幾粒「星」出來，不單止幫TVB提高收視，也令幾位參賽者人氣大增。

《中年好聲音》反應好，立即又開第二季。

能夠短時間內升職，志偉哥當然有自己的過人實力，立即點擊下圖睇佢奮鬥史