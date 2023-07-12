曾志偉重返TVB後有四大功績 收視未必最理想不過突破革新先重要
撰文：黃梓恒
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最近有網民在討論區上以「曾志偉為TVB做了三大最偉大的事」為題開設討論，樓主就只post出兩件事，包括「2021年選了宋宛穎做香港小姐冠軍，同年選了炎明熹做聲夢冠軍」，不過就引起大批網民有異議，認為曾志偉其實真正的功績並不是這兩個。
在2021年2月9日，曾志偉正式回到TVB上班，開始進行一連串改革。以下將會為大家數數曾志偉重返無綫（TVB）後的四大功績。
1. TVB與四大唱片公司破冰
2021年2月24號，TVB與四大唱片公司（現在環球收購了EMI）正式破冰，曾志偉在TVB舉行《音樂永續 樂壇共享》記者會，請來四大唱片公司高層與及高手，希望讓樂壇百花齊放。促成這次計劃，志偉接受《香港01》訪問時候表示並沒有用了很長時間：「一啲都唔艱難，大家都知呢個世界咩都講雙贏，因為唱片業希望能夠喺TVB出現，我哋綜藝都想多啲歌手出現，就好似男女嘈交拎起電話大家點，然後一齊坐低傾下計，一對唔覺意鬧交但好想復合嘅情侶一樣，今次唔只係一拍即合，頭先大家食飯都好開心，話11年冇入過嚟，大家都講以前，將美好回憶拎返嚟。」
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2. 大搞綜藝 重開《獎門人》
曾志偉當時立即改革綜藝節目，推出「九大綜藝」，雖然並不是每一個節目都有好成績，但至少讓人看出改革的誠意。在這些綜藝裡面，他自己落手落腳做的《獎門人》更是最成功的一環，除了勾起港人的回憶，收視亦非常好，更不時有廣告商贊助。
3. 重整J2更添年青色彩
J2ers以年輕人為骨幹，製作後生仔市場的節目，當中一班女藝員青春可人，大有潛力，拍攝了多個以年輕人為市場的節目，雖然收視未必有好大提升，但至少讓觀眾有多個選擇。
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4. 《中年好聲音》開拓新市場
《聲夢傳奇》的成功，令TVB再接再厲搞真人騷歌唱節比賽，《中年好聲音》內裡的參賽者大多有故事，令觀眾的追看性更大。而節目亦成功造了幾粒「星」出來，不單止幫TVB提高收視，也令幾位參賽者人氣大增。
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