霍英東長孫女霍思緯激罕露面氣質出眾　作風低調創立自家珠寶品牌

霍英東二房孫女霍詠詩（Christine）與霍詠盈（Caroline）近年不時出席活動，當中Caroline因與前港姐亞軍吳婉芳長子胡智略（Caspar）結婚而備受關注。不過相比起她們，霍英東長房孫女霍思緯一向十分低調，甚少公開露面，日前香港中華總商會特別邀請了霍家人及社會名人參加紀念霍英東誕辰100周年座談會，而霍震寰與女兒霍思緯、兒子霍啟文及霍啟剛、霍啟山都有出席。

霍震寰與女兒霍思緯、兒子霍啟文及霍啟剛、霍啟山都有出席。（Facebook圖片）

座談會。（Facebook圖片）

相中所見，霍啟剛與二叔霍震寰坐在第一排，盡顯嫡長孫地位，而霍啟山、霍思緯及霍啟文就站在第二排，當中罕見露面的霍思緯，身穿深色連身裙，一頭清爽短髮形象幹練，造型簡單仍難掩氣質。霍思緯是霍震寰與陳琪琪的女兒，身形高䠷，斯文清純，她在中學畢業後曾到中央美術學院學畫畫，經常與同學一起在畫室通宵達旦地練習，之後，她又到世界頂級設計學院帕森斯設計學院（Parsons）繼續攻讀設計。學成歸來的霍思緯曾在世界著名時裝公司任職，後來到美國學習關於珠寶的專業知識，考取了美國寶石學院的專業證書。

霍震寰一家。（視覺中國）

霍思緯創立了珠寶品牌NO. Thirty Three。（網上截圖）

2011年，年僅26歲的霍思緯創立了屬於自己的珠寶品牌NO. Thirty Three，並擔任設計總監，何超瓊、劉嘉玲、李嘉欣都是品牌的忠實Fans。此外，霍思緯還熱心公益，不時舉辦探訪獨居老人、低收入家庭及失足青年等的活動。不過霍思緯私生活就極為低調，今年年初被爆已低調結婚生B，生活幸福美滿。

霍思緯在今年年初被爆已低調結婚生B，生活幸福美滿。（IG截圖）