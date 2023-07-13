盤點圈中明星家族　秦沛姜大衛三代從影湯鎮業成家靚仔靚女

林珊珊早前一家人為媽媽慶祝生日，三代同堂的畫面溫馨有愛。而林老太就是狄龍的親家姐，整個家族有11位藝人，絕對是圈中名副其實的演藝世家。不過其實圈中不乏明星家族，家族有多位成員都入行發展，參與幕前演出，以下立即帶大家看看圈中的明星家族！



林珊珊早前一家人為媽媽慶祝生日。（IG@yehyan426）

狄龍家族

林珊珊的女兒李澄（西瓜）現時任職電台 DJ，李怡（野人）是一位瑜伽導師及能量治療師，曾上過不少綜藝節目。而林珊珊的細佬林海峰及林曉峰都是藝人，林海峰身兼電台DJ、歌手、演員，太太就是歌手彭羚。近年在內地發展的林曉峰撈得風生水起，前妻康子妮亦是一位演員。而林珊珊舅父狄龍更是著名武打影星，狄龍太太陶敏明亦曾為演員，兩人的兒子譚俊彥子承父業做演員，而譚俊彥太太任祉妍同樣都曾是演員。

+ 12

湯鎮業家族

湯鎮業家族一向盛產靚仔靚女，他的前妻姜坤曾是亞視藝人，兩人育有三名子女，大女湯愛嘉繼承了父母的優良基因，樣貌甜美，畢業於美國加州大學洛杉磯分校（UCLA）傳理系，早年她曾出席時尚活動，被外界大讚星味濃，雙胞胎兒子湯君慈（Bruce）及湯君耀（Chris）亦有加入演藝圈，而湯鎮業哥哥湯鎮宗的大女湯洛雯（靚湯）在2012年參選港姐後加入TVB發展，未婚夫馬國明亦是視帝級人馬，細女湯樂瑤雖然未有入行，但亦有做KOL，兩人是出名靚女的姊妹花！靚湯表弟李子熙（Daniel）曾參加TVB節目《男神廚房》，同樣外形出眾。

湯鎮業家族一向盛產靚仔靚女。（IG@bruce_tong）

+ 4

點擊下圖睇埋其他明星家族：