《九一神鵰俠侶》片場曾遇邪靈事？　梁思浩：武師冇威也離地三吋

有「鬼王」之稱的梁思浩主持的靈異節目都大受歡迎，近日在其開設的YouTube頻道《世界鬼故事》中的「靈異直播」最新一集，提到片場撞邪一事，引起不少網友好奇心。雖然，他並沒有開名講出撞邪電影名稱，但不少網友根據他的線索猜測就是由劉德華﹑梅艷芳主演的電影《九一神鵰俠侶》。

梁思浩主持的靈異節目大受歡迎。（影片截圖）

在節目中，梁思浩講出有人提供片場撞邪靈異事件，表示該片場是電影經常拍攝地，在不開名的情況之下，他只表示電影以「91XXXX」命名，但不是講楊過與小龍女的故事，根據這一個重要線索，網友就猜測懷疑是由劉德華﹑梅艷芳主演的電影《九一神鵰俠侶》，該電影雖然以《神鵰俠侶》為命，但故事內容完全不是在講楊過與小龍女，更不是一套古裝電影，完全與梁思浩的說話吻合。

網友猜測是《九一神鵰俠侶》。（網上圖片）

在拍攝電影的時候，原來在片場中有一個武師撞邪，梁思浩表示：「當時有一個武師喺拍攝呢一部電影期間，發生咗一件成套戲嘅人都覺得匪夷所思嘅事。當時佢話呢套電影裡面所有幕後都見到呢個畫面，好多人覺得好震撼，因為離地嘅一定係要有力（威也）先可以離地，佢話見到一個場景，成個場景拍攝嗰時有一個武師，只係畫面見到佢好似被人摙住條頸，跟住慢慢由地下一路摙（出唔到聲？）出唔到聲，離地咗三吋，但係冇威也，空中懸浮咗一段時間離地咗三吋，全部人都好震撼，以為有人喺到玩威也，點知冇，就有人大聲嗌『撞邪呀』，一聽到呢個字，大家就知道唔係拍緊嗰啲嘢，有人就嗌CUT『撞邪撞邪撞邪』，行埋去按撳佢落嚟，撳唔到。」

在片場有一位武師撞邪。（影片截圖）

而他就表示在片場拍攝時一定有一﹑兩位懂得修行的人，所以突然他就出來解救這一位撞邪的武師，梁思浩表示：「佢突然出撳按住（頭）一路唸經，佢慢慢好似鬆翻，跟住跌返落地下，佢話成組就決定停止拍攝，成組人都覺得有污糟嘢。」正正因為遇上如此恐怖事件，所以劇組就在片場附近的村落詢問村民，原來在一問之下該片場的前身是古墓，村民亦早知該地邪氣十足。在得知原因後，劇組就找了一位道士來進行法術，他將整個片場封了一次結界，並表明這裡邪靈力氣好大，叫劇組盡快拍攝要拍的戲份，最後順利拍畢。