封神第一部｜娜然演妲己邪氣魅人　溫碧霞最經典：對我來說有挑戰

內地史詩電影《封神第一部》即將上映，官方在稍早前已陸續發布多段預告片，其中妲己一角驚艷不少網友，由25歲俄羅斯蒙古混血兒娜然演出，其將蘇妲己嫵媚一面演得淋漓盡致，完全不輸有「最美妲己」之稱的溫碧霞。近日，電影在北京舉行首映禮，原來不講不知娜然是經過重重難關，擊敗15,000人通過最後的海選面試才獲得此角色，相當不容易。

娜然飾演蘇妲己。（娜然微博圖片﹑《封神第一部》微博圖片）

從官方發布的造型照可見，梳着中分頭的娜然五官精緻，化上濃妝的她帶點邪氣，眼神充滿嫵媚，給人一種狐狸的感覺，妖豔又有機心。而在預告片中，她更將人物柔同邪的一面演得淋漓盡致，在浴池中與殷壽（費翔飾）戲水，其雙手撫摸着對方的胸部，雙眼迷濛動人，畫面充滿誘惑感。另外，她在舞台上跳舞一幕，柔弱動人，一舉一動都牽扣人心，完全將蘇妲己妖魅一面展現出來。

娜然演蘇妲演得淋漓盡致。（影片截圖）

只是看預告片，不少網友已對娜然飾演的蘇妲己讚不絕口，其實她能夠有如此出色的表現，是經過一段長時間訓練，電影導演烏爾善在首映禮時就表示：「娜然能夠得到妲己這個角色真的是萬裡挑一，因為我們全球有8個選角團隊，希望在16歲到22歲的年輕人裡面去找到我們電影裡最重要的幾個角色扮演者，我面試了1,400人，但是給我遞資料的演員有15,000人，面試了1,400人之後，最終選擇了20幾位年輕人進入訓練營裡面，再經過6個月的專業訓練，中間有4次考核，最終娜然贏得了這個角色扮演的機會，因為她的優秀得到了這個經典角色。」娜然經過重重難關才獲得該角色，不少網友都相信導演眼光，看好她有好大潛力成為下一位紅星。

娜然經過重重難關才挑選出來。（《封神第一部》微博圖片）

另外，提起蘇妲己這個角色不得不提溫碧霞，她在劇集《封神榜》中的演出嫵媚極致，讓不少觀眾留下深刻印象。在接受電影頻道訪問時，她回憶出演該角時的感受表示：「這個角色對我來說是非常有挑戰的，而且是非常重要的。因為在我眼中妲己的美跟魅都是很純真跟有心機，我覺得這個人物矛盾跟複雜性，是我從業以來比較有挑戰，而且是很難的。」

溫碧霞演的蘇妲己令人印象深刻。（影片截圖）