專訪｜張致恒坦言有申請過綜援不過失敗　最難受被路人鬧「渣男」

01娛樂節目《摸杯底》邀請張致恒擔任嘉賓，在節目內大談近況及眾多外界對他的婚姻狀況爭議討論。他透露過去五年從來沒有接受過任何訪問，自與歌迷雯雯的婚訊，幕前演藝事業中斷，加上老婆周期性嗌離婚，又不時數落張致恒「又廢又懶」，身敗成裂跌入低谷，這種狀態更是影響了他的生活：「有一次去街市買餸，買魚嘅時候旁邊嘅阿姨大叫我『渣男』，而且主動問我係咪買餸，我就同返佢講你好呀！」

張致恒與老婆區燕雯（雯雯）關係撲朔迷離。（IG：@ugly__mama）

張致恒從未考慮離婚：一日係老婆，永遠係老婆

對於離婚傳聞，張致恒形容婚姻是一生一世，從不考慮離婚。他深情向鏡頭說：「一日係老婆，永遠係老婆。」並表示目前為家庭付出得好累，長時間照顧三個小孩很大壓力。其實過去有向老婆表達一次不希望她繼續在社交網舒發感受，不過至今也尊重老婆的選擇不會干涉。對於仔女經，他沒有特別的教育方針，會以朋友的態度去相處，配合小孩的一切需求。他指大仔現時十分熱愛上課，而且回家會時常提及老師，非常好學，他分享：「大仔好生性，我鬧交搞喊老婆，佢會摸媽咪個頭！」

張致恒曬出一家四口合照，兩個兒子穿上新年裝扮，相當可愛。（IG@stevencheung)

坦言有申請過綜援不過失敗

張致恒指現階段會做好孩子的榜樣，對於過去做過錯的事情，他表示：「跟太陽一樣，是永恆存在，不會走。」他選擇積極面對，就算孩子長大知道，他們已經有獨立思考的能力分析。

有關財務狀況，張致恒說有申請過綜援不過失敗，但不願意透露失敗原因，他稱一個月開支大概要3萬，包括了奶粉錢同買尿片、照顧年老的小狗、醫藥費和冷氣機費用需要幾千元。他表示之前問朋友借錢也是迫於無奈，會盡力搵錢，現時有固定的工作在小食店每星期上班四天，會推銷酒類產品，更形容「為賺錢只要不犯法，都會去做！」

張致恒形容婚姻是一生一世，從不考慮離婚。（圖片來源：視覺中國）

曾被當街罵「渣男」：想掟你落垃圾桶

張致恒表示不玩社交網，現在的階段屬於半退隱狀態，沒有必要再去曝光！張致恒指自己不覺得負面評價會影響心情，反且十分熱愛01娛樂新聞，較早前同老婆鬧交的新聞會當小說看。張致恒憶述最難受的時刻是在這段時間過去有好幾次，被路人當街罵渣男。他印象非常深刻發生在2019年，當時他與老婆和孩子一家三口出門，有一個肥胖身形的女子衝上他面前大罵：「你這個渣男，想掟你落垃圾桶。」

張致恒憶起當街被路人鬧「渣男」。（節目《摸杯底》）

想再生仔

張致恒雖然沒有正面回應，但笑言一定會有標題（新聞）。被問生三個仔是不是心目中最理想的事情，他馬上分享自己內心的看法，其實自小喜歡照顧表弟，熱愛小朋友，並表示：「最好一仔一女！」主持人林柏希聽見以幽默的方式表示：「那你自己要小心啲架！」張致恒回應：「能力越大，責任越大，隨緣啦！」

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