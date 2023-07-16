專訪｜張致恒認衰仔有愧關智斌　眼濕濕耍冧求原諒

01娛樂節目《摸杯底》邀請張致恒擔任嘉賓。在節目內大談近況及眾多外界對他的爭議討論。他透露過去五年從來沒有接受過任何訪問，全因2019年被爆「一腳踏五船」，宣布與歌迷雯雯的婚訊之後，首個紅館騷未曾舉行已宣布要擱置，事業一度跌入低谷，這種狀態更是影響了他的生活：「過去的5年間做過許多不同的工，工作時間通常都係早上10點至晚上10點，而做半年工是最耐的一份，老闆都會覺得娛樂報道影響公司，所以解僱我。」

01娛樂節目《摸杯底》邀請張致恒擔任嘉賓。（節目《摸杯底》）

張致恒形容自2019年事業跌進谷底開始，自己在過去的5年間做過許多不同的工種及內容，分別有茶餐廳、自助餐部門、麵廠、洗碗工作，工作時間通常都是早上10點至晚上10點，而做半年的工作是維持得最久的一份。他解釋因為許多時候聘請他的老闆都會覺得娛樂報道影響公司，所以解僱他。對於尋找工作，他直認是相當困難，每當見工的時候，面試官都會以「渣男」、「原來係你」刻意為難，也只好無奈接受！

張致恒稱據自己統計 仍有3000人想看他開演唱會

演藝事業方面，他堅持直播唱歌，直播時間長達5小時，不斷同網民聊天，過程中雖然有正面負面留言，但他自己就會比較喜歡看正面的留言，更透露經過自己統計，直到現時為止還有3000個人想要看他開演唱會。

張致恒透露過去五年從來沒有接受過任何訪問。（節目《摸杯底》）

張致恒堅持演藝事業

張致恒表示仍會堅持做這一行，現時內地有經理人公司會幫手接洽工作。被問對於呢一行仲有咩憧憬時，他分享以前事業高峰的時候一直是「工具」通常都是聆聽別人的要求，不敢發表個人意見，現階段會想如何蛻變成為一個更好的自己，找個適合的方向。他指人越大更加會找到自己的興趣，享受現場唱歌、拍戲當演員的感覺。

講到討厭成名金曲《死性不改》，對於早前有傳當唱《死性不改》就會想嘔，張致恒澄清因由，他分享有次好友開車接送他的時候，朋友一邊拍攝他的側面同時提問：「死性不改唱了20年會想嘔？」他回答：「日日重複唱呢首歌，自己感到好苦悶！」他無奈表示結果這一段私底下的對話，慘被好友公開放上互聯網，變成一個話題。

曾半年賺100萬 仍稱：存不了任何錢

回顧Boy'z時代是否賺好多錢時，他自稱其實並不是表面風光，別人以為入英皇賺好錢，其實半年先出一次糧。（收入最高？）他指當時在2003至2005年賺最多，半年賺100萬，後來關智斌單飛收入大減。他説可惜當年不懂投資，其實只夠當時使費，存不了任何錢。

2003年Kenny和張致恆組成組合Boyz出道。（圖片來源：視覺中國）

曾漏夜一走了之 最想同關智斌講對不起

他提及隊友關智斌時，他眼泛淚光表示：「其實一直都不敢找他，因為2019出事，當時同關智斌在泰國拍攝MV，自己同助手半夜從泰國搭飛機一走了之，拋下佢及工作人員留在當地。」這件事情在他的心目中一直是最後悔的事情，他又解釋：「其實當時是有人建議我這樣做，還幫忙訂機票，才會倉猝離開，如果可以再重來，先解釋事情就唔會變得那麼差了！」

張致恒眼濕濕耍冧求望關智斌原諒。（節目《摸杯底》）

張彥博不離不棄

他指張彥博是他圈中最要好的朋友，大家從2004年開始認識，還是試過一起住。當年同居的時候，管理員每當看見他的時候便會馬上開玩笑説道：「你阿哥幾時返嚟！」可見兩人關係除了是稱兄道弟，感情與同家人。

張致恒指張彥博是他圈中最要好的朋友。（張彥博YOUTUBE）

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