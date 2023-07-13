陳冠希遊威尼斯狂被合照任影唔嬲　生圖曝光勁擺Pose少年感十足

現年42歲的陳冠(Edison)在時尚圈有一定的影響力，其潮流觸覺深受年輕人追捧，亦不時獲邀出席時尚文化活動。繼上月出席巴黎時裝周，其狀態大勇獲得不少網友激讚之外，近日他就在意大利威尼斯被網友捕獲，在零修圖的情況之下真面目曝光，一如概往的帥氣十足，完全不輸時下年輕的小鮮肉男星。

Edison招牌歪嘴笑容。（影片截圖）

近日，Edison在意大利威尼斯的雙年展展覽中被網友偶遇，雖然貴為大明星，但他仍然親民同網友合照，在零修圖的情況之下，他顏值依然高企，絕對不輸年輕人。眼見他身穿豹紋襯衫，梳着旁分頭，臉頰下顎線線條明顯，並且展出招牌歪嘴笑容，再加上膚色黝黑，散發滿滿少年感，狀態非常之好，令到邀合照的網友都表示：「雙年展法國館偶遇冠希哥，友好又帥。」

Edison少年感十足。（網上圖片）

另外，有網友更在威尼斯的著名景點里阿爾托橋偶遇Edison，身穿黑色 T-shirts配短褲的他少年感十足，還擺出招牌Pose合照非常親民。而該網友還激讚他人好：「人超好，還幫我找最佳拍攝角度。」不少網友眼見Edison的真面目後都有讚無彈，紛紛留言：「殺死小鮮肉」﹑「逆生長」等，羨慕網友可以合照。

Edison完全不輸時下年輕的小鮮肉男星。（網上圖片）