偷偷藏不住 | 馬伯騫是名副其實富二代　於美國坐擁4000呎豪宅

由趙露思、陳哲遠、馬伯騫主演的內地愛情劇《偷偷藏不住》最近於Netflix上線，位列本港TOP10節目第五位，獲得不少網友關注。劇集改編自竹已同名小說，講述了段嘉許（陳哲遠 飾）與桑稚（趙露思 飾）之間青春甜蜜的愛情故事。劇中趙露思與馬伯騫飾演兄妹，家境優渥，兩人互相鬥嘴，笑彈不斷，但實際對對方愛護有加，深得觀眾喜愛。而現實中，馬伯騫也是一位富二代，更曾經公開位於美國的豪宅，堪稱博物館。



馬伯騫在劇中非常搞笑，同時也很錫妹妹趙露思。（劇照）

馬伯騫曾經在個人YouTube Channel中展示過家中豪宅，他介紹道：「我家它長得不像是一個正常的家，它其實更像一個長得像外太空船的博物館。」該豪宅坐落於美國加利福尼亞州帕薩迪納，面積370平方米（約4000呎），有別於當地溫馨的美式建築風格，馬宅外立面採用混凝土，以凸起的球形作懸窗，遠看如同一架宇宙飛船，對於這個設計，馬伯騫笑言：「所有的鄰居都覺得我們是瘋子，甚至覺得我們是外星人。」因此有一日，馬父直接在花園處擺放了一個NASA宇航員雕塑，表示：「既然鄰居覺得我們是外星人，那我們搞一個這個嚇一嚇他們。」不過，由於現在的工作主要在北京，因此馬伯騫很少回美國，他感嘆每次回家似回到了一個博物館：「我的房間其實只是博物館的某一個房間而已，這樣的一個感覺。」

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其實這個豪宅是馬伯騫爸爸馬清運親自設計，馬父畢業於清華大學建築系，是美國南加州大學建築學院首位華人院長，一度被評為全球最有影響力的設計師之一。這棟豪宅還曾獲美劇《摩登家庭》（Modern Family）取景，在第七季第二集中出現，被主角們形容為「賣不出去的房子，掛牌兩年了，這房子看起來像是奇怪的太空船。」足以見得它的特別之處。

馬伯騫與爸爸。（視頻截圖）

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