張曼玉相隔半年更新巴黎豪宅生活　零濾鏡素顏真面目令網民驚歎

現年58歲的國際影后張曼玉（Maggie） 一向低調，息影多年的她近年鮮有公開露面，直至去年她突然進駐抖音，分享了多段影片，令網民相當驚喜。不過自從今年元旦上載了一段與朋友一起倒數的短片後，Maggie已經有逾半年未有更新近況，直至日前她終於再次Update，分享了在法國巴黎的生活，吸引不少網民關注！

息影多年的張曼玉近年鮮有公開露面。（視覺中國）

+ 14

片中所見，身穿灰色針織衫的Maggie，將頭髮隨意地紮起，打扮簡單樸素。身處開放式廚房的她專注地準備食材，一時清洗煮鍋，一時削皮，每個動作都非常熟練，可見她經常下廚。而Maggie的豪宅空間闊落，裝修風格現代簡約，書架上擺滿了書，雖然整段影片沒有華麗的衣著，但Maggie的一舉一動看起來十分舒適自在，處處都透露着生活氣息，網民紛紛留言感嘆：「依然年輕貌美」、「永遠的女神」！

+ 13

不過原來這段影片攝於2005年5月，即是18年前，而從Maggie現時的定位可見她現時身處英國。貴為影后的Maggie事業成功，但卻情路坎坷，她曾與設計師Eric、韓籍髮型師Mark Kim相戀，但最後都未能開花結果，之後Maggie又相繼與爾冬陞、地產商人宋學祺拍拖，當宋學祺因投資失利陷入財困時，Maggie傾盡錢財助他解決問題，但男方竟捲走她的資金後夾帶私逃。1998年Maggie與法國導演阿薩亞斯閃婚，可惜這段婚姻僅維持了短短3年。離婚後Maggie未有再婚，如今長居海外低調生活，去年6月她突然現身品牌活動，更化身DJ打碟，令大家相當驚喜。

去年6月Maggie與郭富城、謝霆鋒、林嘉欣一起出席品牌活動。（IG@aaronkwokxx）