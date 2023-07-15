姬遇星情｜林德信愛做瑜伽多過做歌手　巨星爸爸影子下接受挑戰

最新一集環星網上節目《姬遇星情》，主持人瑪姬邀請了林德信及音樂人鄭嘉嘉擔任嘉賓。瑪姬笑言今集絕對是自肥系列，「難得Alex帶埋私伙結他嚟到，我特登揀咗三首佢爸爸嘅經典金曲嚟唱，開場同Alex合唱《分分鐘需要你》，再請Alex幫我伴奏《最愛是誰》同《似夢迷離》，成件事本身就已經似夢迷離！」

瑪姬唱得好投入。

林德信自一歲那年，出現在爸爸林子祥第17張個人大碟《最愛》的封面，直至2012年正式以星二代身份出道，瑪姬在節目中問到Alex對於活在巨星爸爸的影子下會否因擔心觀眾作出比較而感到壓力，Alex把爸爸比喻為一間公司，而自己是旗下藝人，雖然有挑戰，但亦好處，他坦言：「無人可以改變DNA，人生就係咁，無得話yes or no，好在自己性格偏向positive（正面），所以我選擇接受挑戰，努力去發展屬於自己嘅音樂風格。」

二人合唱。

在快問快答環節中，Alex多次大讚瑪姬設計的二選一問題「Good question」令他相當難抉擇。其中一條獨立歌手及瑜伽導師身份的選擇題中，發現原來Alex最喜歡竟然是當瑜伽導師，他解釋：「最緊要係身體健康，以前真係每日做，而家工作太忙就只可以一星期一次。」還即場相約瑪姬下星期參與其任教的高溫瑜伽班減肥。