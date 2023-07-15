麗的小生劉緯民出山拍《逆天奇案2》　息影38年變珠寶大亨

近日TVB劇集《逆天奇案2》正在趕拍，一場法庭戲中，驚見淡出38年早已成珠寶大亨的前麗的小生劉緯民﹗能令他出山拍劇原來全因一個人。



麗的小生劉緯民拍過不少經典劇集。（影片截圖）

現年72歲的劉緯民參加TVB第一期藝員訓練班入行，可惜入行初期演藝路並不順暢。有傳當年他因為與高層鬧不和才被冷待，後來1974年就轉投麗的電視，其中麗的被公認的出色作品，如《變色龍》、《天蠶變》等他均有參與，1982年《陳真》一劇中的「柳生靜雲」亦是他演藝生涯中的經典角色，不過正當1985年當紅的時候，他就選擇急流勇退，移民加拿大兼與胞弟接手父親的生意。退出娛樂圈後他亦曾做過石英電子錶、物流運輸，後來更從事珠寶及玉石原料零售、批發生意，堪稱是「珠寶大王」。

劉緯民拍過《變色龍》、《天蠶變》和《陳真》等經典作。（Youtube截圖）

是次突然再出山拍劇，在《逆天奇案2》中飾演陳展鵬爸爸，劉緯民接受娛樂新聞台訪問時直言全因監製：「監製劉家豪話要出嚟見吓面，佢話幫手客串下做陳展鵬爸爸。(覺得挑戰定仲有戲癮？)已經30幾年，而家拍攝同以前唔同，所以覺得自己好似新人，咩都好似好新咁。而家佢哋嗰代，同我哋唔同喇！佢哋而家拍攝好似電影方式，同以前喺studio成場戲，一場過，講錯一句對白要成場嚟過，而家好似輕鬆咗啲咁。(之後會否再返TVB拍劇？)我驚拍完之後啲監製都耍手擰頭。」

是次突然再出山拍劇，在《逆天奇案2》中飾演陳展鵬爸爸，劉緯民接受娛樂新聞台訪問時直言全因監製劉家豪。（影片截圖）