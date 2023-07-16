張致恒小食店打工照曝光極憔悴　雯雯開50蚊會員制齊搵四胎奶粉錢

藝人張致恒於01娛樂節目《摸杯底》大談近況及婚姻，5年沒有接受專訪的他大爆老婆周期性嗌離婚，又不時數落張致恒「又廢又懶」，令他身敗成裂跌入低谷。不過他表示自己仍然深愛太太，也坦言自己有固定工作在小食店一星期返4日工。今日（16日）有網民意外野生捕獲張致恒在小食店工作的畫面，在討論區引起討論。



張致恒憶起當街被路人鬧「渣男」。（節目《摸杯底》）

有網民拍到張致恆在小食店工作。（網上圖片 / LIHKG）

雖然近年張致恒被網民鬧得似「過街老鼠」一般，但討論區內卻沒有太大的聲討浪潮，反而有網民留言：「肯做嘢算係咁」、「做埋啲垃圾工都好過喺屋企等人養」，「最少佢肯踏出第一步，好事嚟」，指他願意自力更生的話還算可以接受。

張致恒形容婚姻是一生一世，從不考慮離婚。（圖片來源：視覺中國）

也有網民留言：「唔好搞人哋啦大佬」，亦有網民問為什麼他不選擇北上去酒吧唱歌，也有人持相反意見，寫道：「Steven 真係男人教科書，點樣由風光淪落到咁」，「揸車唔做，走去做小食店？」大部份網民都指他可以搵一份更高收入的工作，也有網民見他有固定工作，態度也開始軟化。

有網民指他應該北上去酒吧唱歌，收入一定會比做小食店多。（網上截圖）

張致恒兩公婆在數年間生了三個小朋友，雯雯近期又透露自己懷上第四胎，幾乎是一個接一個，可算是「生育界KOL」，不過張致恒老婆雯雯就曾多次公開數落張致恒「又廢又懶」，在家無所事事不理家庭經濟壓力，所以近期她也開設了「IG會員制」每位收費$50，讓有興趣聽八掛，想知道他們家事的網民課金。

也有網民表示張致恆老婆應該多些支持老公。（網上截圖）

雯雯近日也在IG Story 連環出Po，指自己「行得正，企得正」，並承認懷有第4胎，差不多入醫院，續寫著：「我有第四胎，根本同我離唔離婚係冇關係，我相信，只要我生咗之後，我肯堅持，冇嘢冇可能。呢一刻幫過我嘅人，我一定會記住，呢個世界，冇人講過，一個女人唔可以靠自己照顧屋企。」